Cât l-a costat pe Dan Șucu „jucăria” Rapid în ultimii trei ani. Patronul giuleștenilor a vorbit despre „patrimoniul familiei”

Surprins aseară sărutându-și soția la derby-ul câștigat cu Dinamo, scor 2-0, patronul rapidist Dan Șucu, 62 de ani, este din calea afară de fericit de parcursul echipei din acest sezon. Omul de afaceri a vorbit despre investiția pe care a făcut-o la echipa din Giulești în ultimii trei ani.

Suma totală se ridică la 40 de milioane de euro, dar aici Dan Șucu a inclus și baza modernă de la Ștefăneștii de Jos. Omul de afaceri a investit circa 6 milioane de euro în noua bază de pregătire a Rapidului.

„Cu totul, până acum am investit la Rapid 40 de milioane de euro. O privesc ca pe o investiție, să rămână în patrimoniul familiei. Rapid are nevoie în continuare de infuzia de capital a acționarilor.

Bugetul de cheltuieli, cele curente, e de 12-12,5 milioane de euro. Clubul generează venituri, iarăși cele curente, de 9-9,5 milioane euro. Deficitul e de 3 milioane, pe care trebuie să-l acoperim.

Efortul salarial al primei echipe, jucători, antrenori și partea administrativă care se ocupă de prima echipă e de 7,5-8 milioane de euro, ceea ce e mult. Înseamnă cam 66% din totalul cheltuielilor curente”, a spus Dan Șucu.

Rapid ocupă locul secund în Superligă, cu 28 de puncte în 13 etape, la egalite de puncte cu liderul FC Botoșani.