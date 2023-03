Gigi Becali refuză să aducă antrenor la FCSB și va plăti scump: Consecința ultimelor sale declarații

Debandada de la FCSB atinge cote istorice! Fix într-un moment în care echipa are șansa câștigării primului titlu din 2015 încoace. Rămas fără antrenor principal în acte, după plecarea lui Leo Strizu, patronul Gigi Becali tocmai a anunțat că postul de „marionetă“ va rămâne vacant. Pentru că, neoficial, e ocupat de Mihai Pintilii, executantul ordinelor telefonice. Care însă are o singură problemă: îi lipsește licența PRO.

Potrivit regulamentului, după ce Strizu a demisionat, FCSB poate sta fără antrenor principal – ne referim la cel oficial, din acte – timp de 30 de zile. Adică, până după etapa a 2-a din play-off, programată pentru weekend-ul de 31 martie – 2 aprilie. După această rundă, echipa trebuie să aibă un principal, cu licența PRO, în organigrama clubului. În caz contrar, va fi amendată cu 10.000 de lei (2.000 de euro). Apoi, la fiecare rundă fără antrenor principal, cuantumul amenzii va crește cu 50 la sută!

FCSB a fost sancționată deja cu 10.000 de lei pentru folosirea lui Pintilii pe post de principal, pe baza imaginilor video din care Comisia de Disciplină a tras concluzia că fostul mijlocaș a dat indicații tactice în timpul meciurilor. Amendat cu 6.800 de lei (1.360 de euro) și suspendat patru etape, Pintilii s-a mutat în tribune la confruntările cu Petrolul (4-1), UTA ( 1-3), Sepsi (1-0) și CS U Craiova (1-1).

În ciuda acestei situații, patronul Gigi Becali a anunțat, astăzi, că refuză aducerea unui antrenor cu licența PRO, insistând că va refuza și plata amenzilor aferente!

Ce a spus Gigi Becali?

*De ce să vină (n.r. – un antrenor)? Noi respectăm regulamentul, dar ce să facem, să facem după Burchel? (n.r. – Lucian Burchel, directorul Școlii Federale de Antrenori). De ce să plătesc amenzi? Nu plătesc nicio amendă! Mă duc la Comisii și mă duc la TAS!

*Cum e în Franța? După ce că avem fotbal de doi lei, cum să mai fac ce zic ei? Vreți fotbal? Care fotbal, dacă nu vezi 11 metri clar nici cu VAR? Toată țara vede și VAR-ul nu intervine. Asta nu e greșeală la Edjouma (n.r. – aluzie la o fază din meciul cu CS U Craiova, în play-off).

*Nu pun antrenor până în vară. Dar cine mă obligă pe mine? E a lui Burleanu echipa, dă el bani? Să dea Burleanu bani și aduc un antrenor! E adevărat, zice regulamentul să ai antrenor. Bine, eu am antrenor pe bancă. Invențiile lor, care nu țin!

*O să fie un antrenor cu licență, când o să am eu bani să-l pun și când o să fie un antrenor care să corespundă cerințelor FCSB. Alea pe care le știți, Becali e stăpânul și gata! Asta funcționează până mor! Vine Burchel să-i comande lui Becali! Stai acolo la tine, Burchel!

*E clar că trebuie să ai antrenor, nu zic că nu! Dar nu hotărăști tu că ăla (n.r. - Leo Strizu) are licență închiriată. Eu am antrenor. Vii tu să mă îndrumi? Îl aveam pe ăla, au zis că și-a vândut licența. Păi de unde știi, demonstrează că și-a vândut licența. Am antrenor!

*Am încredere în Pintilii că poate să facă bine. Cum să-l schimb? Joacă echipa, pase din prima, bam, bam. Mă interesează să fiu în fața CFR-ului, nu să mă iau după regulamentele lor.

Play-off, prima etapă

FCSB – CS U Craiova 1-1

Farul – Sepsi 2-1

CFR Cluj – Rapid 2-2

Clasament

1. Farul Constanța 35 de puncte

2. CFR Cluj 33p*

3. FCSB 30p*

4. CSU Craiova 28p

5. Rapid 27p

6. Sepsi 21p

*Cu rotunjirea punctelor în sus.