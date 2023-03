FCSB, etalon al amatorismului în era Becali: Declarație comică după suspendarea lui Pintilii

Tehnicianul echipei de fotbal FCSB, Leonard Strizu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că formaţia nu va suferi din punct de vedere al indicaţiilor transmise de pe bancă în timpul jocurilor după ce Mihai Pintilii, cel care ocupă funcţia de delegat, a fost suspendat 4 etape pentru că antrenează fără să deţină licenţa Pro.

Antrenorul Leonard Strizu susţine că pe banca de rezerve, în locul lui Pintilii, se va afla managerul Mihai Stoica.

"Respectăm decizia Federaţiei (n.r. - suspendarea dictată de Comisia de Disciplină a FRF), ne aşteptam... sau poate nu ne venea să credem, dar s-a întâmplat. Nu ne-a prins nepregătiţi. Salut revenirea lui Mihai Stoica pe bancă, deoarece oferă echipei un plus de moral şi încredere. Iar de partea indicaţiilor, tehnico-tactice sau ceea ce o să ceară jocul, va fi ce a fost şi până acum. Nu ar trebui să îşi facă nimeni probleme că echipa va suferi din punctul ăsta de vedere. E adevărat, chiar dacă am o colaborare mai la distanţă cu Pintilii, întotdeauna discuţiile au fost foarte constructive. Şi am ajuns la o concluzie că rolul lui (n.r. - Mihai Pintilii) pe bancă este diminuat. Mihai probabil va sta într-una din loji, nu ştiu unde. Nu m-am gândit la aspectul să stea în spatele băncii (n.r. - şi să dea indicaţii)... cel mai bine trebuie întrebat Pintilii sau pe Meme (n.r. - Mihai Stoica)", a spus Strizu.

Tehnicianul a menţionat că în ultima perioadă Şcoala de Antrenori nu ar avea ce să îi reproşeze lui Mihai Pintilii.

"Mihai Pintilii în ultima parte s-a comportat exemplar, nu are ce să-i reproşeze nici Şcoala de Antrenori, nici Federaţia. Doar din primele incidente, din primele meciuri de când a preluat echipa. Din relaţia mea cu el, am făcut în aşa fel încât echipa să nu sufere. Săptămâna asta trebuie să avem grijă cu rulajul jucătorilor, pentru că este nevoie de absolut fiecare dintre ei. De la distanţă mă consult cu Pintilii", a precizat Strizu.

Întrebat dacă în partida cu Petrolul de joi vor fi schimbări în primul ''11'' faţă de meciul cu FC Argeş, antrenorul principal a menţionat că nu poate să răspundă pentru că nu a vorbit cu Mihai Pintilii. "Nu am avut timpul necesar să vorbesc cu Pintilii, aşa că nu aş putea să spun dacă există schimbări. Ce am vorbit cu Pintilii e că în următoarele două meciuri ar trebui să avem un rulaj, pentru că o să apară oboseala. Deci trebuie să le dăm minute tuturor, pentru că play-off-ul se anunţă de foc. Cred că lupta la titlu se va da în trei, deşi s-ar putea să mai apară una, Rapid sau Universitatea Craiova. Noi ne dorim să fim campioni, dar e prea devreme să vorbim acum".

Antrenorul a declarat că îşi doreşte victorii cu Petrolul şi UTA în următoarele două etape, după ce a câştigat meciul precedent cu FC Argeş.

"Noi ne-am propus să obţinem maximum de puncte în aceste trei meciuri ale săptămânii. De unul am scăpat, am rezolvat cele trei puncte. Acum va trebui să avem grijă de echipă, de rulajul jucătorilor pentru a ne îndeplini acest mic obiectiv. Aceste nouă puncte ne-ar ajuta foarte mult. Ne aşteptăm la un meci greu cu Petrolul, în special din punct de vedere al prospeţimii. Dar va trebui să atingem obiectivul propus, adică după meciul cu UTA Arad să închidem săptămâna cu 9 puncte. În ceea ce îl priveşte pe Compagno e îmbucurător că a avut acele ocazii, chiar dacă a ratat. Trebuie să ridice capul sus acum, iar eu cred că prin foarte multă muncă în următoarele două jocuri va da cel puţin două goluri. Asta e părerea mea, cel puţin", a spus Strizu.

Echipa de fotbal FCSB întâlneşte formaţia Petrolul Ploieşti, joi, de la ora 20:00, pe Arena Naţională din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 28-a a Superligii.