Gigi Becali nu se dezice. Ambiția extraordinară a patronului FCSB: „Acolo mă duce gândul, e nebunia mea”

După ce a fost condusă du 2-0 în prima repriză, FCSB a revenit miraculos și s-a impus în fața celor de la Drita, scor final 3-2, în prima manșă a turului trei preliminar din Europa League. Daniel Bîrligea (64, 90+4 - penaly) și Daniel Graovac (72) au marcat pentru Campioana României, joi seară.

FCSB a început sezonul 2025/2026 în preliminariile Ligii Campionilor, dar a fost eliminată înainte de faza grupelor.

În prezent, roș-albaștrii evoluează în Europa League, în preliminarii, însă dacă vor fi învinși în returul cu Drita, care este programat pe data de 14 august, la Pristina, elevii lui Charalambous vor fi „retrogradați” în play-off-ul Conference League.

Chiar dacă parcursul lui FCSB în Liga Campionilor a fost unul relativ scurt, Gigi Becali nu renunță la visul său. Patronul formației din Capitală tot speră să câștige trofeul UCL cu roș-albaștrii.

Visează să câștige Champions League, deși FCSB se chinuie cu kosovarii

„În Conference iei 8-9 milioane de euro, în Europa League iei 16-20. Și la bilete, și bani UEFA, și punctaj, și opt meciuri în loc de șase, toate. Și ca imagine, joci în Europa League, nu în Conference. Plus de asta, în Europa League mai ai o șansă de 1% să câștigi trofeul. Am spus 1%, am avut bun simț, totuși.

Pe mine mă duce gândul acolo. Pe mine mă duce gândul că trebuie să câștig și Liga Campionilor, asta e nebunia mea!”, a recunoscut Gigi Becali, conform digisport.ro.

Dacă va trece de Drita, FCSB va juca în play-off-ul Europa League cu Aberdeen, campioana Cupei Scoției. Dacă pierde în turul trei din Europa League, campioana României va fi „retrogradată” în play-off-ul Conference League, unde va întâlni câștigătoarea dintre Differdange și Levadia Tallinn.

Daniel Bîrligea, despre victoria din tur

„Cred că după golul de 2-0 s-a schimbat echipa în bine. S-a schimbat ceva în noi, ne-a ajuns să luăm goluri și să stăm cu capul în jos, să nu arătăm ca noi. Nu am arătat în ultimele meciuri că știm să jucăm fotbal. Sper să ne revenim de acum încolo.

Am fost prea euforici, am zis că suntem prea buni, a trebuit să ne întoarcem cu picioarele pe pământ și să jucăm fotbal. A fost o perioadă puțin mai grea. Am văzut o parte de fericire care m-a făcut să plâng. Aveam nevoie de această victorie ca să ne deschidem. Am suferit puțin cu toții, a fost greu, dar sper să luptăm cu toții și să aducem fericire tuturor!”, a admis cel care a înscris „o dublă” pentru FCSB, în turul cu Drita, 3-2.