Gică Popescu nu-i poartă pică lui Dan Petrescu după scandalul din ultima etapă. „Așa e el, mai coleric“

Farul Constanța a învins campioana CFR Cluj chiar pe terenul acesteia din urmă, în ultima etapă a campionatului, declanșând furia lui Dan Petrescu.

Gică Popescu, președintele echipei Farul Constanța a declarat că va rămâne prieten cu Dan Petrescu, în ciuda comportamentului acestuia la meciul dintre CFR Cluj și Farul Constanța, disputat duminică seara la Cluj Napoca și încheiat cu victoria Farului, 2-1.

La finalul meciului cu Farul, Dan Petrescu a cedat nervos și s-a luat la harță cu toată lumea, inclusiv cu Gică Hagi. El s-a luat la harță cu fostul său coleg de națională, reproșându-i că l-a bătut și nu s-a dat la o parte!

„Nu am vorbit cu Dan după meci și nici astăzi. Vom rămâne prieteni. Nu știm, habar nu avem de unde provine supărarea lui. Până la urmă, nu contează, atâția ani de prietenie nu se șterg atât de ușor, după un singur eveniment. Așa e Dan, mai coleric. Prietenii se acceptă și cu bune, și cu rele. Normal că nu s-a văzut ok ce s-a întâmplat, dar asta e...Când ne vom reîntâlni vom bea o bere cu aceeași plăcere cu care am băut-o și până acum", a precizat Gică Popescu, pentru GSP.ro.

Și Gică Hagi, căruia Dan Petrescu a avut să-i facă unele reproșuri la finalul meciului, a ținut să nu dea amploare evenimentului.

Întrebat de reporterul GSP dacă e adevărat că Petrescu i-ar fi spus după meci „Să nu mai vorbești în viața ta cu mine!”, antrenorul Farului a răspuns printr-un mesaj scurt: „Nu”, scrie gsp.ro.