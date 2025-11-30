Genoa părăsește zona retrogradării. De Rossi înregistrează prima victorie pe banca echipei lui Dan Șucu + Nicolae Stanciu, transfer la Rapid?

Genoa a obținut o victorie importantă, 2-1 cu Verona, în etapa a 13-a din Serie A. Succesul, venit fără Nicușor Stanciu pe teren, o scoate pe echipa lui Daniele De Rossi din zona retrogradării și continuă forma bună începută după primul triumf al sezonului contra lui Sassuolo.

Verona a fost prima care a înscris, prin Belghali în minutul 21, însă gazdele au întors rezultatul datorită golurilor lui Colombo și Thorsby. Cele trei puncte obținute duc Genoa la 11 în clasament și marchează prima victorie pe teren propriu din acest sezon, precedenta datând din aprilie, când genovezii au învins Udinese.

Finalul de an se anunță însă dificil pentru trupa lui De Rossi

Genoa mai are cinci meciuri oficiale în 2025, inclusiv o dublă cu Atalanta, în campionat și în Coppa Italia. În plus, urmează dueluri cu Udinese, Inter și AS Roma.

Confruntarea cu echipa lui Cristi Chivu este programată pe 14 decembrie, pe stadionul Luigi Ferraris. Programul rămâne încărcat și în perioada sărbătorilor, astfel că Genoa va juca pe 29 decembrie și va reintra pe teren la doar câteva zile distanță, pe 3 ianuarie.

Nicolae Stanciu ar urma să părăsească Genoa

Nicolae Stanciu (32 de ani) nu și-a găsit locul la Genoa, club la care a ajuns liber de contract în această vară, fiind afectat și de mai multe accidentări care i-au complicat debutul.

Jurnalistul italian Nico Schira a anunțat că există șanse ca Stanciu să părăsească echipa în această iarnă, după doar jumătate de sezon.

Contractul românului cu Genoa este valabil până în vara lui 2027, iar una dintre variantele discutate ar fi chiar un împrumut la Rapid, mai ales că au avut loc mai multe mutări pe această direcție. Stanciu are un salariu anual de aproximativ două milioane de euro la Genoa, mult peste ce se oferă în Superliga.