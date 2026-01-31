search
Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Generosul Epassy le-a făcut cadou un gol ploieștenilor. Dinamo ratează victoria, după gafa colosală a portarului. „Nu este prima mea greșeală. Sper să nu mai fac”

0
0
Publicat:

Dinamo și Petrolul s-au duelat în etapa a 24-a din Superliga, scor final 1-1, într-un meci cu obiective diferite pentru cele două echipe.

Dinamo vs. Petrolul, 1-1 Foto/Captură digisport.ro
Dinamo vs. Petrolul, 1-1 Foto/Captură digisport.ro

Formația lui Zeljko Kopic avea nevoie de victorie pentru a urca pe primul loc, în timp ce ploieștenii au venit la București cu gândul de a scoate măcar un punct, lucru vizibil încă din primele minute.

Dinamo a început în forță și a fost aproape de gol chiar în minutul 4, când portarul Bălbărău a respins o minge până la Mărginean, însă lovitura de cap a acestuia a trecut foarte puțin pe lângă poartă. Zece minute mai târziu, Musi a făcut o fază individuală frumoasă, a trecut ușor de apărătorii adverși, dar șutul său a ocolit din nou bara.

Ocaziile au continuat pentru „câinii roșii”

În minutul 21, Mărginean a încercat să finalizeze la colțul scurt, însă Bălbărău a intervenit salvator, iar în minutul 27 Karamoko a șutat puternic din careu, însă mingea a trecut mult peste poartă.

De cealaltă parte, Petrolul nu a reușit să creeze pericol la poarta lui Dinamo și, în multe momente, a încercat să încetinească jocul. Astfel, în ciuda dominării clare a gazdelor, prima repriză s-a încheiat fără gol, scor 0-0.

Dinamo a controlat jocul și după pauză, dar fără aceeași eficiență din prima repriză. Petrolul a avut prima șansă importantă abia în minutul 58, când Chică-Roșă a șutat la colțul scurt, iar Epassy a respins în corner.

Deschiderea scorului a venit în minutul 64. Armstrong a profitat de o fază rapidă și a trimis un șut puternic de la mică distanță, fără șanse pentru portarul Bălbărău.

Epassy a comis-o grav!

Condusă pe tabelă, Petrolul a ieșit la joc și a pus presiune. În minutul 74, Epassy a avut o intervenție dificilă la șutul lui Ricardinho, însă finalul a adus surpriza. În minutul 82, portarul dinamovist a comis o greșeală mare, scăpând mingea, iar după o bară, Gicu Grozav a profitat și a egalat.

Dinamo nu a mai reușit să marcheze până la final și s-a ales doar cu un punct. Echipa lui Kopic a ajuns astfel la 45 de puncte și ocupă locul 3, la egalitate cu Rapid și la un punct în spatele Universității Craiova. Petrolul a strâns 21 de puncte și a urcat pe poziția a 12-a, peste Unirea Slobozia, datorită golaverajului.

Explicația goalkeeper-ului

„Suntem dezamăgiți. Nu este prima mea greșeală, dar sper să nu mai fac. Cred că meritam să învingem pentru că au luptat mult colegii mei. A fost o centrare, am decis să ies, iar când eram în aer nu am reușit să controlez mingea. Trebuie să fii pregătit tot meciul, dar astfel de lucruri se pot întâmpla.

Trebuie să le repari. Este dificil, avem meciuri în față. Vom continua să muncim. Kopic a fost și supărat și mulțumit de jocul nostru. E dezamăgitor că plecăm acasă cu un singur punct, nu cu trei!”, a transmis Devis Epassy, conform digisport.ro.

