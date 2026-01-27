Verii Becali sunt din nou la cuțite. Gigi este „fiert” pe Ioan că a întărit Rapidul

Nu a trecut mult timp de când și-au normalizat relațiile, că între verii Ioan Becali (73 de ani), impresar de fotbaliști, și Gigi Becali (67 de ani), patron la FCSB, este pe cale să se reaprindă scandalul. Starea de tensiune mocnește între cei doi.

Șeful campioanei a intrat în direct, a doua zi după succesul Rapidului de la Arad, 2-1 cu UTA, în etapa 23 din Superliga. La oaspeți a debutat Olimpiu Moruțan (26 de ani), fotbalist pe care campioana României l-a vândut în străinătate.

Becali a comentat jocul fotbalistului și a precizat că i l-a făcut „cadou” pe Moruțan vărului său. Este sigură că Rapid va plătit pentru aceaastă „aroganță”, dar mare său of pare să fie faptul că Ioan Becali l-a direcționat pe jucător spre Giulești.

„Eu pe alea le știam, mișcările lui Moruțan. E valoros. Ce, nu-l știam pe Moruțan, cine e Moruțan? A jucat foarte bine, nu că bine.

Dar nu are rost să discutăm despre asta. Pe Moruțan eu l-am dat. Cadou. I l-am dat cadou lui Giovanni. Domne că cutare, că sunt prieten cu cutare, cu familie. I l-am dat lui Giovanni, eu, cadou. Și el, cadoul, după aia, l-a dat la dușmanul meu (Rapid).

Niciodată n-o să ia titlul Rapid! Dumnezeu va face dreptate! Bă, dacă ți l-a dat omul cadou, după-aia îl duci la dușmanul lui? Nu are cum să câștige pentru că nu îl lasă Dumnezeu.

Poate să fie Moruțan cel mai bun. Dar nu câștigă cu Moruțan, niciodată. Pentru că nu îl lasă Dumnezeu. Nu are cum. Eu tot timpul, orice fac în viața mea, mă duc la dreptate. Și dreptatea nu are cum să fie. Noi, oamenii, nu ne dăm seama, că Dumnezeu face dreptatea”, a spus Becali, potrivit fanatik.ro.