Rapid nu glumește când spune că vrea titlul. Atacul giuleștenilor a primit întăriri din Brazilia

După 23 de etape, Rapid este pe locul secund în Superliga de fotbal, după Universtatea Craiova. Cele două sunt despărțite de un singur punct.

După Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan, formația giuleșteană l-a adus în atac și pe Talisson de Almeida, care are contract valabil pe doi ani și jumătate. Atacantul brazilian vine în Giulești în urma unui transfer definitiv de la Red Bull Bragantino.

„Sunt bucuros că am ajuns la Rapid! Promit implicare, dedicare și iubire pentru acest club. Voi da totul pentru a face suporterii fericiți! Hai Rapid!”, a spus Talisson după semnarea contractului, potrivit site-ului oficial.

În acest timp, Rapid caută să scape de francezul Antoine Baroan, care a dezamăgit crunt în Giulești.