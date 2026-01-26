În etapa a 23-a din Superligă, echipa Oțelul Galați a primit luni seară vizita codașei FK Csikszereda Miercurea Ciuc. S-a terminat 3-0 pentru gazde, care au urcat pe loc de play-off. Doar că probleme administrative ar fi putut atrage asupra grupării moldove un eșec la masa verde cu 0-3.

În minutul 81, nocturna de la Galați s-a stins. După circa un minut, reflectoarele au început să se reaprindă parțial, însă insuficient încât jocul să fie reluat.

Arbitrul Sorin Vădana a trimis echipele la vestiare după patru minute, moment în care întreaga instalație s-a stins din nou, fiind vorba despre o pană de curent în tot orașul de la Dunăre.

Treptat, nocturna a repornit la capacitate maximă, folosindu-se generatorul de rezervă, iar jocul a fost reluat după circa 25 de minute de pauză. Deoarece recalibrarea sistemul VAR dura mai mult, meciul a fost reluat fără acest sistem.

Oțelul a punctat prin de trei ori până la apariția problemei, prin Patrick (5) și Pedro (9 și 68 - ultimul din penalty).

Cu 36 de puncte, Oțelul a urcat pe locul 6, la egalitate de puncte cu U Cluj, care are un golaveraj mai slab. Ciucanii sunt pe locul 14, cu 19 puncte.

Cele două echipe s-au mai întâlnit o singură dată în actuala ediție a Superligii, în turul sezonului regular, pe 1 septembrie 2025, când meciul s-a încheiat 1-1 (golurile marcate de Anderson pentru Csikszereda și Joao Paulo pentru Oțelul).

Runda cu numărul 23 se încheie la Arad, cu meciul UTA - Rapid, progamat să înceapă de la ora 20:00.