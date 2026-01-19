search
Craiova se ține tare în fruntea Superligii. Oltenii au spulberat Petrolul chiar la Ploiești

Publicat:

Universitatea Craiova a revenit pe primul loc în Superliga de fotbal, după ce a învins-o pe Petrolul Ploiești cu scorul de 4-0 (2-0), luni seara, în deplasare, în ultimul meci din etapa a 22-a.

Cicâldău, stângă, și Bancu au făcut echipă bună FOTO Facebook Universitatea Craiova
Dați jos de pe prima poziție de Rapid (1-0 cu Metaloglobus) și depășiți de Dinamo (1-0 cu U Cluj), oltenii au revenit pe poziția pe care au încheiat anul trecut 2025.

Ștefan Baiaram, jucătorul celor de la Universitatea Craiova, a reacționat imediat după ce echipa sa a învins drastic Petrolul.

image

Ștefan Baiaram a transmis că nu vrea să plece de la Universitatea Craiova și nu sunt șanse să părăsească echipa în această iarnă, obiectivul său fiind titlul cu Universitatea Craiova. De asemenea, omul din atacul oltenilor a discutat și despre play-off și a transmis că își dorește ca la finalul sezonului regular FCSB să nu se regăsească în primele 6 echipe din Superliga.

Ne bucurăm că am câștigat și am marcat 4 goluri. A fost un meci greu, mai ales că am venit de la o vreme mai bună. Va trebui să ne obișnuim. Nu am avut suficient timp să ne acomodăm cu vremea. Vom lucra săptămâna asta mai mult și vom arăta și mai bine. Avem jucători cu valoare, care ne ajută la fiecare meci. Oricine poate înscrie, cum a fost și în această seară. Ne bucurăm că ne ajută la fiecare meci. Vrem să ne îndeplimin obiectivul.

Îmi doresc anul acesta să fiu sănătos, să joc la capacitate maximă fiecare meci. Vreau să iau titlul cu Universitatea Craiova și după pot să stau liniștit. Mă gândesc să iau campionatul, iar după pot să zic că sunt împlinit.

Am avut discuții, am avut posibilitatea să plec și în Turcia. Îmi doresc să rămân. Vreau să scriu istorie cu acest club. Iubesc acest club și vreau să rămân cu ceva. Nu mă gândesc la plecare în acest moment. Vreau să iau titlul cu Universitatea Craiova și la vară pot pleca liniștit.

E cel mai tare campionat de până acum. Toate echipele au șanse să câștige campionatul. Va fi o bătălie pentru play-off și sper ca cele mai bune 6 să intre. Eu, personal, nu îmi doresc să intre FCSB în play-off. Au un grup bun, cu jucători de calitate și cu siguranță vor intra. Eu îmi doresc să nu. Toate echipele care vor intra în play-off vor fi puternice: Dinamo, Rapid, Botoșani are echipă foarte bună. Toate au șanse să câștige. Depinde doar de noi”, a transmis Ștefan Baiaram la flash-interviul de la Digi Sport Special.

Steven Nsimba, atacantul oltenilor, a oferit și el o scurtă reacție după victoria zdrobitoare în fața Petrolului. „A fost bine. E o cea mai bună modalitate de a începe 2026. Se simte bine să revin pe teren. Lăsăm faptul că nu am jucat în trecut. Acum ne concentrăm pe meciul viitor.

Nu am vrut să plec, a fost decizia mea din start. A fost dorința mea să joc cu numărul 7, am o relație specială cu acest număr. E foarte bine că am început așa anul. Trebuie să ne concentrăm la fiecare meci. O să țin secret câte goluri îmi doresc, vedem la finalul sezonului”, a afirmat Steven Nsimba.

