Gabriela Ruse s-a calificat în finala turneului ITF de la Trnava. Urcare importantă în clasamentul WTA

Gabriela Ruse s-a calificat în finala turneului ITF de la Trnava, după ce a învins-o, scor 6-1, 6-0, după o oră şi opt minute de joc, pe bielorusa Aliona Falei.

În finală, Ruse va evolua cu sportiva cehă Lucie Havlickova.

Turneul ITF de la Trnava (Slovacia) este dotat cu premii în valoare totală de 60.000 de dolari, acesta fiind cel în care Ruse s-a întors pe teren după o pauză de o lună, cauzată de o accidentare care nu i-a permis să joace pentru echipa României în calificările Billie Jean King Cup, conform news.ro.

Gabriela Ruse reintră în top 100 WTA și câștigă un boost de încredere

Revenirea în prima sută a clasamentului WTA reprezintă un pas important pentru Gabriela Ruse, consolidându-i poziția în tenisul de elită feminin.

Pe lângă faptul că România își confirmă prezența cu cel puțin trei jucătoare în top 100 mondial la final de an, această performanță are și o semnificație psihologică majoră pentru Ruse. Sportiva noastră a demonstrat tărie de caracter în primul meci de la Trnava, unde a trecut printr-o confruntare extrem de solicitantă, de aproape trei ore, împotriva lui Julie Pastikova, ocupanta locului 522 WTA, în vârstă de 17 ani.

Meciul s-a încheiat 6-4, 6-7 (6), 6-2 în favoarea româncei, iar victoria vine după eșecul surprinzător suferit săptămâna trecută în Luxemburg, în fața Evei Bennemann (locul 568).