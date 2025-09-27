România a rămas fără reprezentante pe tabloul de simplu la Beijing. Gabriela Ruse, OUT în turul 2

Gabriela Ruse, jucătoare româncă de tenis (98 WTA), a fost eliminată, sâmbătă seară, în turul doi al WTA 1000 de la Beijing. În vârstă de 27 de ani, Ruse nu s-a putut impune în fața Emmei Navarro (17 WTA, favorită nr. 16), scor final 6-3, 7-6 (7/0).

Turneul de la Beijing este dotat cu premii în valore de 8.963.700 dolari. Partida directă dintre Ruse și Navarro a durat două ore și cinci minute.

Americanca a reușit doi ași și a înregistrat trei duble greșeli. Românca noastră, pe de altă parte, a comis patru duble greșeli, fără a reuși vreun as. Emma Navarro are acum două victorii în fața Gabrielei Ruse, ultima fiind anul trecut, în semifinalele turneului de la Paris (WTA 125).

Superb drop shot 🔥Emma Navarro beat Ruse 6-3, 7-6 to reach Round 3 in Beijing.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/HEBcTRG4AF — wta (@WTA) September 27, 2025

În turul următor, americanca va juca împotriva câștigătoarei dintre Liudmila Samsonova (Rusia, locul 21 WTA, favorită 19) și Lois Boisson (Franța, locul 41 WTA).

România a rămas fără reprezentante la Beijing

Tot la turneul de la Beijing, vineri, Sorana Cîrstea (locul 64 WTA) a părăsit competiția în turul doi, fiind învinsă cu 6-2, 6-3 de Karolina Muchova (Cehia, locul 15 WTA, favorită 13).

De asemenea, Jaqueline Cristian (locul 42 WTA) a fost eliminată încă din primul tur, pierzând surprinzător, 6-4, 6-0, în fața spaniolei Jessica Bouzas Maneiro. România a rămas, de altfel, fără reprezentante pe tabloul de simplu de la Beijing.

Mai este o speranță, însă. La dublu feminin, Sorana Cîrstea va juca astăzi alături de Anna Kalinskaya pentru calificarea în optimile de finală, împotriva perechii Babos/Stefani, favoritele numărul 7.