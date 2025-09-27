Sorana Cîrstea a cedat în turul doi la Beijing. Dublă responsabilitate pe umerii Gabrielei Ruse

Sorana Cîrstea, locul 64 în clasamentul WTA, a fost eliminată vineri, 26 septembrie, în turul doi al turneului de tenis de la Beijing, o competiție importantă din seria WTA 1000, dotată cu premii de aproape 9 milioane de dolari.

Românca a pierdut în două seturi, 2-6, 3-6, împotriva cehoaicei Karolinei Muchova, numărul 15 mondial și favorită 13. Cele două s-au întâlnit și luna trecută la US Open, unde Muchova a învins-o din nou, după un meci mult mai echilibrat.

Partida de la Beijing a durat sub o oră și jumătate. Muchova a servit un singur as și nu a greșit la serviciu, în timp ce Sorana a avut patru ași, dar și trei duble greșeli.

În total, Muchova a câștigat 7 din cele 8 meciuri jucate până acum cu Sorana Cîrstea. În turul următor, jucătoarea cehă o va întâlni pe Paula Badosa din Spania, numărul 18 mondial.

România o mai are doar pe Gabriela Ruse pe tabloul principal

Gabriela Ruse, locul 98 mondial, s-a calificat și ea în turul doi al turneului din Beijing. Sâmbătă, 27 septembrie, jucătoarea româncă o va întâlni pe americanca Emma Navarro, numărul 17 WTA și favorită 16.

Rezultate de vineri din turul al doilea de la Beijing:

Jasmine Paolini (Italia/N.6) - Anastasija Sevastova (Letonia) 6-1, 6-3

Sofia Kenin (SUA/N.27) - Polina Kudermetova (Rusia) 6-4, 6-2

Veronika Kudermetova (Rusia/N.24) - Anna Bondar (Ungaria) 7-5, 6-3

Marie Bouzkova (Cehia) - Magda Linette (Polonia/N.33) 7-5, 7-5

Paula Badosa (Spania/N.18) - Antonia Ruzic (Croaţia) 6-3, 7-6 (7/2)

Amanda Anisimova (SUA/N.3) - Katie Boulter (Marea Britanie) 6-1, 6-3

Elena Rîbakina (Kazahstan/N.8) - Caty McNally (SUA) 7-5, 4-6, 6-3

Eva Lys (Germania) - Iva Jovic (SUA/N.32) 6-3, 4-6, 7-5

McCartney Kessler (SUA) - Elise Mertens (Belgia/N.20) 6-2, 6-4

Barbora Krejcikova (Cehia) - Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.9) 7-5, 6-2

Leylah Fernandez (Canada/N.25) - Maria Sakkari (Grecia) 6-2, 6-0

Coco Gauff (SUA/N.2) - Kamilla Rahimova (Rusia) 6-4, 6-0

Karolina Muchova (Cehia/N.13) - Sorana Cîrstea (România) 6-2, 6-3.