search
Duminică, 2 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Sezon terminat pentru Gabriela Ruse. Lovitură grea pentru echipa României la BJK Cup: „Voi susține echipa de acasă”

0
0
Publicat:

Echipa României va înfrunta reprezentativele Poloniei și Noii Zeelande în grupa din cadrul Billie Jean King Cup, iar formația care se va impune în acest play-off va obține dreptul de a participa la turneul final programat pentru anul 2026.

Sezon încheiat pentru Gabriela Ruse Foto/EPA
Sezon încheiat pentru Gabriela Ruse Foto/EPA

Din nefericire, „tricolorele” vor trebui să se descurce fără ajutorul Gabrielei Ruse, care a anunțat că se retrage din competiție și că încheie prematur sezonul.

După ce a ocupat ultima poziție într-o grupă din care au mai făcut parte Japonia și Canada, România a ratat accederea la turneul final al competiției, fiind astfel nevoită să joace în faza de play-off.

În urma tragerii la sorți desfășurate în urmă cu aproximativ patru luni, echipa noastră a fost plasată într-o grupă alături de Polonia și Noua Zeelandă. Confruntările vor avea loc în orașul Gorzów Wielkopolski, situat în vestul Poloniei, în perioada 14–16 noiembrie.

România, lăsată de izbeliște în fața Poloniei lui Swiatek

Căpitanul nejucător Alexandra Dulgheru a convocat pentru această întâlnire următoarele jucătoare: Gabriela Ruse, Monica Niculescu, Gabriela Lee, Elena Ruxandra Bertea și Mara Gae.

Partea mai puțin favorabilă pentru România este prezența Igei Świątek în formația Poloniei. Alături de actualul număr doi mondial, echipa gazdă le mai include pe Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova și Martyna Kubka.

Gabriela Ruse s-a retras din BJK Cup din cauza unei rupturi musculare

Gabriela Ruse a luat startul la turneul de la Osaka, unde a evoluat atât la simplu, cât și la dublu, însă a suferit o accidentare în timpul meciului disputat alături de partenera sa, Ashlyn Krueger.

Gabriela Ruse via Instagram
Gabriela Ruse via Instagram

Tenismena română a anunțat ulterior că își încheie sezonul 2025, întrucât în partida de dublu de la Osaka a fost diagnosticată cu o ruptură musculară.

Hello! Cu părere de rău vă anunț că, la turneul din Osaka, în timpul meciului de dublu, am simțit o durere ascuțită în zona mușchiului oblic stâng. Din păcate s-a confirmat o ruptură musculară și nu voi putea participa la meciul României în BJK Cup. Am început deja recuperarea și voi susține echipa de acasă!", a scris Gabi Ruse într-un story postat pe Instagram.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
digi24.ro
image
O familie întreagă, nenorocită de tatăl care mâna băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptămâni a murit
stirileprotv.ro
image
VIDEO Garsonieră cu WC în bucătărie. Sau cu bucătăria în WC. Nu e în Cluj, e în Bucuresti și e de vânzare. Ce preț are
gandul.ro
image
O femeie, inculpată în dosarul jafului de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru
mediafax.ro
image
Se construiește, în sfârșit, „bijuteria arhitecturală” care-l va face foarte fericit pe Gică Hagi. Suma investită e uriașă, se dau 100.000.000 de euro
fanatik.ro
image
Un locatar dintr-un complex de lux din București are 400.000 de lei datorie la întreținere: „N-a plătit nimic de 15 ani”. Soluția vecinilor ca să nu rămână fără utilități
libertatea.ro
image
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro, voi nu! Trimiteți-vă părinții la muncă!
digi24.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
Gigi Becali a văzut cine e în platou și nu s-a putut abține: "Vrei să spun ceva? Patru, stai jos!"
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
antena3.ro
image
Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de proprii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112
observatornews.ro
image
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce a fost pusă la zid: 'Pe foaie, am depășit 1 milion de euro'
cancan.ro
image
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
prosport.ro
image
De ce să îți înfășori cheile mașinii în folie de aluminiu
playtech.ro
image
Doar miliardarul Ion Țiriac putea face asta. Mașina spectaculoasă, de 3 milioane de dolari, cu care a înnebunit toată planeta
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
„Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”. Asta a fost ULTIMA DORINȚĂ a Ștefaniei Szabo! A apelat la un coleg cu doar câteva ore înainte să moară... mesajele au ieșit la suprafață!
kanald.ro
image
EXPLOZIE puternică urmată de incendiu. Zeci de pompieri, mobilizați la intervenție. O persoană...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Temperaturi de MINUS 15 grade, vortex polar, Elena Mateescu şi Florinela Georgescu spun cum va iarna 2025-2026
romaniatv.net
image
Prognoza meteo 2 noiembrie. ANM anunță temperaturi complet neașteptate pentru această perioadă a anului
mediaflux.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Cel puțin 6 morți și 25 de persoane spitalizate după ce au mâncat acest preparat la restaurant
actualitate.net
image
„Noi i-am pus cruce!” Cum a ajuns să arate una dintre cele mai populare stațiuni balneare din România. Dan Negru: „Când eram copil veneam cu ai mei”
click.ro
image
Tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea României: „Absolut extraordinar!” Cine este Sunamita Beza
click.ro
image
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
click.ro
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica (4) jpg
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica: “Ne-am întors din Asia Express cu multe kilograme în plus... în bagajul vieții”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Centrala electrică a Fabricii de hârtie şi mucava Piatra Neamţ, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Modernizarea accelerată a României Mari cu ajutorul utilajelor și motoarelor aduse din Germania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
„Noi i-am pus cruce!” Cum a ajuns să arate una dintre cele mai populare stațiuni balneare din România. Dan Negru: „Când eram copil veneam cu ai mei”

OK! Magazine

image
Alina-Maria a României, superbă în costum popular. Prințesa ne arată cum poate fi purtată o ie la un eveniment de seară

Click! Pentru femei

image
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?