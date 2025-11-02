Sezon terminat pentru Gabriela Ruse. Lovitură grea pentru echipa României la BJK Cup: „Voi susține echipa de acasă”

Echipa României va înfrunta reprezentativele Poloniei și Noii Zeelande în grupa din cadrul Billie Jean King Cup, iar formația care se va impune în acest play-off va obține dreptul de a participa la turneul final programat pentru anul 2026.

Din nefericire, „tricolorele” vor trebui să se descurce fără ajutorul Gabrielei Ruse, care a anunțat că se retrage din competiție și că încheie prematur sezonul.

După ce a ocupat ultima poziție într-o grupă din care au mai făcut parte Japonia și Canada, România a ratat accederea la turneul final al competiției, fiind astfel nevoită să joace în faza de play-off.

În urma tragerii la sorți desfășurate în urmă cu aproximativ patru luni, echipa noastră a fost plasată într-o grupă alături de Polonia și Noua Zeelandă. Confruntările vor avea loc în orașul Gorzów Wielkopolski, situat în vestul Poloniei, în perioada 14–16 noiembrie.

România, lăsată de izbeliște în fața Poloniei lui Swiatek

Căpitanul nejucător Alexandra Dulgheru a convocat pentru această întâlnire următoarele jucătoare: Gabriela Ruse, Monica Niculescu, Gabriela Lee, Elena Ruxandra Bertea și Mara Gae.

Partea mai puțin favorabilă pentru România este prezența Igei Świątek în formația Poloniei. Alături de actualul număr doi mondial, echipa gazdă le mai include pe Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova și Martyna Kubka.

Gabriela Ruse s-a retras din BJK Cup din cauza unei rupturi musculare

Gabriela Ruse a luat startul la turneul de la Osaka, unde a evoluat atât la simplu, cât și la dublu, însă a suferit o accidentare în timpul meciului disputat alături de partenera sa, Ashlyn Krueger.

Tenismena română a anunțat ulterior că își încheie sezonul 2025, întrucât în partida de dublu de la Osaka a fost diagnosticată cu o ruptură musculară.

„Hello! Cu părere de rău vă anunț că, la turneul din Osaka, în timpul meciului de dublu, am simțit o durere ascuțită în zona mușchiului oblic stâng. Din păcate s-a confirmat o ruptură musculară și nu voi putea participa la meciul României în BJK Cup. Am început deja recuperarea și voi susține echipa de acasă!", a scris Gabi Ruse într-un story postat pe Instagram.