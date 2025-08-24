Gabriela Ruse, prima jucătoare din România care intră în focuri la US Open. Sorana Cîrstea, lăsată să-și tragă sufletul

US Open debutează astăzi la New York, dar emoțiile pentru cele trei românce prezente pe tabloul principal încep abia mâine. Ziua de luni ne aduce primul duel al unei jucătoare din România: Gabriela Ruse se va afla față în față cu Daria Kasatkina, favorita numărul 15 a competiției.

Partida va fi a treia de pe "Stadium 17", astfel că nu ma începe mai devreme de ora 23.00, ora României. Deși este complet ieșită din formă (a pierdut în primul tur la Wimbledon, Praga, Montreal, Cincinnati și Cleveland), sportiva noastră are totuși șansa ei, având în vedere că anul trecut a ajuns până în runda a treia la US Open. Dacă va trece de rusoaică, va juca în turul 2 cu învingătoarea duelului Kamila Rakhimova - Caroline Garcia, pentru ca într-un eventual tur 3 să dea probabil peste Naomi Osaka.

Cîrstea și Cristian joacă marți

Ziua de marți le va aduce pe teren pe celelalte două reprezentante ale României la turneul newyorkez, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian. Prima, proaspăt campioană la Cleveland, a fost lăsată de organizatori să-și tragă sufletul și să se adapteze ritmului de la New York. Veterana noastră va juca împotriva Solanei Sierra, o tânără argentiniancă din Top 100 WTA, și speră să-și repete parcursul din 2023, când ajungea în sferturile de finală, după victorii senzaționale cu Kalinskaya, Rybakina sau Bencic.

Jaqueline Cristian va juca tot marți, împotriva Daniellei Collins, reprezentanta gazdelor fiind la ultima participare la un turneu de Grand Slam, americanca anunțând că se retrage din tenis la finalul acestui sezon.