Federația mondială, plecăciune în fața Soranei Cîrstea. De ce titlul de la Cleveland e special în istoria tenisului

După șapte victorii consecutive fără set pierdut, Sorana Cîrstea s-a încoronat campioană la Cleveland (WTA 250). Performanța sa a fost elogiată de federația mondială, care a subliniat că, la 35 de ani, românca a arătat o longevitate incredibilă: titlul de la turneul american a venit la 17 ani distanță de cel de la Tașkent, primul din cariera sportivei noastre.

Sorana Cîrstea a devenit cea mai în vârstă jucătoare care câştigă un titlu pe hard, de la Serena Williams, în 2020. Ea este a 8-a cea mai în vârstă jucătoare de tenis din istorie care se impune într-un turneu, independent de suprafaţă.

"Când Sorana Cîrstea o învingea pe Sabine Lisicki pentru a câştiga Tashkent Open, acum 17 ani, Coco Gauff, dublă campioană de Grand Slam, avea doar 4 ani. În 2008, sportiva din România câştiga ultimul său titlu pe hard, dar această perioadă de secetă s-a terminat la Cleveland. Ea a bifat al 3-lea trofeu al carierei şi primul după 2021. E un an excelent pentru Sorana, care a câştigat în primăvară, la Madrid, şi un titlu de dublu, într-o competiţie de WTA 1000, alături de Anna Kalinskaya.

Principala favorită, eliminată de Sorana Cîrstea

Drumul româncei spre titlul de la Cleveland a durat mai mult decât în mod normal, pentru că, clasată pe locul 112 înainte de această săptămână, a fost nevoită să treacă de calificări. În cele din urmă, ea a bifat în ultimele zile 5 victorii la sportive de top 100 WTA, inclusiv un succes la Liudmila Samsonova (n.r. principala favorită), a 19-a jucătoare a lumii. Cîrstea nu a cedat vreun set în drumul spre titlu, arătând o formă excepţională", notează siteul oficial al WTA.

Pentru acest titlu, Cîrstea a fost premiată cu un cec de 36.300 de dolari şi cu 268 de puncte WTA, urcând pe locul 71 în lume în urma unui salt de 41 de poziții. Ea este a treia cel mai în vârstă jucătoare din primele 100 din lume, după nemțoaicele Tatjana Maria şi Laura Siegemund (38, respectiv 37 de ani).

După succesul de sâmbătă seara din finală, 6-2, 6-4 cu Ann Li, Sorana Cîrstea va juca marți la US Open, în primul tur, cu argentinianca Solana Sierra. Meciurile de la ultimul turneu de Mare Șlem al anului sunt difuzate de Eurosport.