Gabriela Ruse, de neoprit la Australian Open. Românca este în turul 3, după ce s-a descotorosit de o favorită a gazdelor

În turul secund de la Australian Open, Gabriela Ruse (28 de ani, 79 WTA) a învins-o astăzi pe australianca Ajla Tomljanovic (32 de ani, 78 WTA), scor 6-4, 6-4, după o oră și jumătate de joc.

Românca a confirmat forma bună și victoria din runda inaugurală, 2-0 la seturi cu ucraineanca Dayana Yastremska.

Gabi a făcut break în game-ul 3 și n-a mai cedat inițiativa în primul set. A avut probleme în setul secund, când Ajla a condus cu 3-1, având un break avans.

Până la urmă, Ruse a întors soarta jocului și a terminat în minimum de seturi.

Gabriela Ruse se află pentru doar a doua oară în turul al treilea la un turneu de Mare Șlem, după isprava de la US Open 2024.

În turul 3, pe Gabriele Ruse o așteaptă învingătoarea duelului Maria Sakkari și Mirra Andreeva.

Rusoaica în vârstă de 18 ani, afată pe locul 7 mondial, pornește favorită împotriva grecoaicei.

România o are în concurs și pe Sorana Cîrstea, care are meci mâine în turul doi cu nipona Naomi Osaka.