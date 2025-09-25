Gabi Ruse, parcurs de TGV la turneul de la Beijing. A făcut rost de 35.000 de dolari într-o oră și 10 minute

Aflată pe locul 97 mondial, Gabriela Ruse (27 de ani) a fost astăzi extrem de expeditivă și a eliminat o adversară mai bine clasată, la meciul din primul tur al turneului de la Beijing, slovaca Rebecca Sramkova (28 de ani, locul 55 mondial).

Ruse s-a impus cu un dublu 6-2, după o oră și 10 minute de joc. Performanța i-a adus un premiul de 35.260 de dolari și 35 de puncte WTA.

Românca era condusă cu 1-0 de adversară, în duelurile directe. Precedentul joc a avut loc în 2023, la un turneu din circuitul ITF de la Maribor (Slovenia)

În turul secund, Ruse se va duela cu americanca Emma Navarro, favorita 16 a competiției asiatice. La 24 de ani, Navarro este pe locul 17 WTA.

În jurul orei 12.10 debutează în concurs Jaqueline Cristian (27 de ani, 42 WTA) are parte de un meci echilibrat la startul turneului WTA 1000 din China, contra Jessicăi Bouzas Maneiro (23 de ani), o sportivă în ascensiune din Spania, locul 48 WTA, dar care trece printr-o perioadă mai puțin bună. La Billie Jean Cup, tocmai a fost învinsă de Marta Kostyuk în proba de simplu, iar Spania a pierdut în fața Ucrainei la general.