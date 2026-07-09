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Gabi Mureșan câștiga mai puțin decât mulți dintre colegii săi de la CFR Cluj

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Fost mijlocaș defensiv la CFR Cluj, Gabi Mureșan (44 de ani) a murit la 44 de ani. Într-un interviu acordat în 2019, acesta a povestit că a avut un salariu mult mai mic decât al colegilor săi de echipă.

Gabi Mureșan era cunoscut drept un fotbalist greu de depășit (Foto: sportpictures)
Gabi Mureșan era cunoscut drept un fotbalist greu de depășit (Foto: sportpictures)

În perioada în care devenea unul dintre liderii formației clujene, Mureșan câștiga circa 7.000 de euro pe lună. Ulterior, el a devenit unul dintre oamenii de bază la CFR Cluj, echipă care a dominat fotbalul românesc la finalul primului deceniu din acest secol.

În primii ani petrecuți în Gruia, potrivit Mediafax, mijlocașul avea un contract mult mai mic decât unii dintre colegii săi. Într-un interviu acordat în 2019, Mureșan a povestit că a primit un salariu de 7.000 de euro pe lună în primii doi sau trei ani la CFR. El semnase în 2007 un contract pentru cinci ani competiționali, cu o remunerație fixă.

În aceeași perioadă, unii dintre colegii săi ajungeau, potrivit fostului internațional, la venituri de aproximativ 500.000 de euro pe an. Diferența nu l-a împiedicat să fie titular și să devină unul dintre liderii echipei.

În 2013, Gabi Mureşan a plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu nou-promovata Tom Tomsk, din prima ligă din Rusia. S-a spus atunci cî va câștiga pe an 450.000 de euro. Și aceasta în condițiile în care Tom Tomsk abia promovase în prima ligă din Rusia.

Gabi Mureșan. în finala Cupei României cu Petrolul Ploiești (Foto: sportpictures)
Gabi Mureșan. în finala Cupei României cu Petrolul Ploiești (Foto: sportpictures)

Gabriel Stelian Mureșan (n. 13 februarie 1982, Sighișoara, România – d. 8 iulie 2026, Apold, Județul Mureș, România) a jucat mijlocaș defensiv la echipe ca Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, CFR Cluj, Tom Tomsk și ASA Târgu Mureș. A câștigat titlul de campion al României cu CFR Cluj în 2008 și 2010, Cupa României în 2008, 2009 și 2010, precum și Supercupa României în 2009 și 2010. A jucat 6 meciuri pentru CFR Cluj în grupele UEFA Champions League 2008/2009. A avut 9 meciuri pentru România.

În septembrie 2020, Mureșan a fost ales primar al comunei în care a copilărit, Apold, după ce a obținut 63,09 % din voturi, candidând din partea PNL. A fost reales în 2024 cu 88,83% din voturi.

Gabi Mureșan a evoluat și pentru echipa României (Foto: sportpictures)
Gabi Mureșan a evoluat și pentru echipa României (Foto: sportpictures)

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