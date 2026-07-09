Motivul pentru care Gabi Mureșan a renunțat total la fotbal: „Dacă eram antrenor...”. Promisiunea făcută soției după retragerea din 2017

Moartea fulgerătoare a fostului internațional Gabi Mureșan a îndoliat o țară întreagă care l-a apreciat. Fostul mijlocaș al CFR Cluj, triplu campion al României și primar al comunei Apold din 2020, s-a stins din viață în noaptea de miercuri spre joi, la vârsta de 44 de ani.

Cu aproximativ un an înainte de deces, Gabi Mureșan explica de ce a ales să nu revină în fotbal după retragerea din activitate și dezvăluia că luase această decizie în urma unei promisiuni făcute soției sale.

Fostul internațional și-a încheiat cariera de jucător în 2017. Deși mulți se așteptau să urmeze o carieră de antrenor, Mureșan a preferat să se întoarcă în comuna Apold, localitatea bunicilor săi, unde s-a implicat în administrația locală și a fost ales primar în 2020.

Invitat la Liga Digi Sport, acesta spunea că și-a dorit să petreacă mai mult timp alături de familie, după anii petrecuți în cantonamente și deplasări.

„Nu este ușor, dar lucrurile merg bine. Avem și realizări. Dacă îți faci treaba, lumea te apreciază. Întâmpinăm și noi (n.r. Primăria Apold) probleme cu fondurile europene, dar vom trece cu bine. Am făcut doar două terenuri de sintetic pentru comună, mai mult nu s-a făcut pentru că nu am putut să ne axăm pe sport, am avut alte treburi.

M-am săturat de cantonamente, dacă eram antrenor trebuia să fiu mai implicat....”, declara Gabi Mureșan.

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