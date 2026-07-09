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Afacerea de suflet a lui Gabi Mureșan. Fostul internațional a investit peste 500.000 de euro în proiect: „Nu m-am gândit la asta, inițial”

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După retragerea din fotbal în 2017, regretatul Gabi Mureșan nu s-a dedicat doar administrației publice, devenind primarul comunei Apold, ci și unui proiect în care a investit timp și peste 500.000 de euro.

Gabi Mureșan a murit la 44 de ani. FOTO: arhivă
Gabi Mureșan a murit la 44 de ani. FOTO: arhivă

Fostul internațional român a restaurat o veche casă săsească din localitate și a transformat-o într-o pensiune, devenită în timp o atracție pentru turiști.

Situată în satul Apold, la aproximativ 15 kilometri de Sighișoara, pensiunea Casa Trappold a fost amenajată într-un imobil aflat inițial în paragină, pe care Mureșan l-a cumpărat fără intenția de a dezvolta o afacere în turism.

„Nu m-am gândit la pensiune, inițial. Am cumpărat casa asta săsească în urmă cu 6-7 ani. Era în paragină și avea o cramă. Am luat-o pentru cramă și-am început s-o amenajez mai mult pentru mine și pentru prieteni, să avem unde bea un vin bun, nu m-am gândit să fac loc de cazare”, declara fostul fotbalist pentru G4Media în 2020.

Pe măsură ce proiectul a prins contur, proprietatea a fost transformată într-o pensiune destinată familiilor și grupurilor de prieteni. Curtea era dotată cu spații pentru grătar, o bucătărie tradițională cu plită și cuptor pe lemne, iar pentru copii erau amenajate un teren de minifotbal, trambulină, leagăne, tobogane și căsuțe de joacă.

Primarul liberal al comunei Apold, fostul fotbalist Gabi Mureşan, a murit în noaptea de miercuri spre joi, în urma unui stop cardio-respirator. 

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