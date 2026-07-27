Nuclearelectrica închide Reactorul 1 de la Cernavodă din cauza scăderii debitului Dunării. Ar putea urma și oprirea celui de-al doilea reactor

Nuclearelectrica a anunțat oprirea controlată a Reactorului 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, afectat de seceta severă. Este prima măsură de acest tip luată din același motiv după vara anului 2003.

Compania de stat a precizat că unitatea va fi deconectată de la Sistemul Energetic Național în dimineața zilei de marți, potrivit Profit.ro.

„Unitatea 1 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în dimineața zilei de 28 iulie 2026. Unitatea 1 va fi oprită controlat din cauza nivelului foarte scăzut, fără precedent, al Dunării, cauzat de seceta severă, în baza procedurilor centralei aplicabile în situații de secetă severă”, a transmis Nuclearelectrica.

Decizia a fost luată pe baza celor mai recente prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

Compania avertizează că, dacă situația hidrologică se deteriorează în continuare, ar putea fi necesară și oprirea Reactorului 2.

„În situația în care anumiți parametri asociați nivelului scăzut al Dunarii se apropie de limitele de exploatare admise, cu respectarea procedurilor și standardelor de securitate nucleară, experții centralei nucleare aplică măsurile operaționale necesare pentru menținerea marjelor de siguranță, inclusiv decizia de a opri o unitate sau chiar ambele, dacă situația actuală nu se modifica”, a explicat SNN.

Compania subliniază totuși că oprirea reactorului are caracter preventiv și nu afectează siguranța nucleară, personalul sau mediul. În paralel, evoluția debitului Dunării este monitorizată permanent.

Datele Transelectrica indică faptul că Reactorul 1 ar putea rămâne oprit cel puțin până în 4 august.

Este pentru prima dată din 2003 când un reactor de la Cernavodă este oprit din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. În urmă cu 23 de ani, Reactorul 1 a fost scos temporar din funcțiune după ce debitul fluviului a coborât la unul dintre cele mai reduse niveluri înregistrate, fiind repornit după revenirea condițiilor hidrologice.