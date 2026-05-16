Sâmbătă, 16 Mai 2026
Sepsi OSK revine în Superliga! A fost sărbătoare mare la Sfântu Gheorghe, cu patronul Laszlo Dioszegi în prim plan

Sepsi OSK şi-a asigurat revenirea pe podiumul fotbalului românesc după remiza obţinută contra celor de la Chindia Târgoviște, scor 1-1, în ultima etapă a play-off-ului din Liga a 2-a.

Sepsi OSK a promovat în Superliga Foto/Captură digisport
FC Voluntari a învins Steaua, scor 4-2, şi a terminat sezonul pe locul 3, urmând să joace baraj de promovare în Superliga.

Sepsi şi FC Voluntari au terminat play-off-ul la egalitate de puncte (64). Covăsnenii au fost avantajaţi deoarece au terminat sezonul regulat pe o poziţie superioară, 2, faţă de 5. Corvinul Hunedoara, liderul ligii secunde şi campioana acestui eşalon, a remizat cu FC Bihor, scor 1-1, tot sâmbătă, în ultima etapă.

Corvinul Hunedoara şi Sepsi OSK sunt echipele care au promovat direct, în timp ce FC Voluntari va participa la barajul cu adversara care urmează să fie stabilită după partidele din seara de luni din Superliga, conform news.ro.

Laszlo Dioszegi a oferit scene memorabile imediat după fluierul final al partidei

Imediat după finalul meciului cu Chindia Târgoviște, Laszlo Dioszegi, patronul grupării covăsnene, a coborât pe teren pentru a sărbători promovarea alături de echipă.

Laszlo Dioszegi a coborât pe teren Foto/Sportpictures
Vizibil emoționat, acesta s-a îmbrățișat cu jucătorii, a cântat și a dansat împreună cu ei pe gazon, apoi a mers spre tribune, unde s-a bucurat alături de fanii veniți la stadion.

Sepsi OSK a revenit în Superliga după doar un an petrecut în eșalonul secund al fotbalului românesc.

Actualul sezon de Superliga se apropie de final

Până acum o singură echipă este retrogradată matematic, Metaloglobus. Lupta pentru evitarea celui de-al doilea loc direct retrogradabil rămâne însă deschisă. Unirea Slobozia și FC Hermannstadt se află în continuare în pericol, ambele având câte 22 de puncte înaintea ultimei runde.

Etapa decisivă din play-out se va disputa luni seară, toate partidele urmând să înceapă simultan, de la ora 20:30:

  • Farul Constanța – Metaloglobus București;
  • FC Hermannstadt – FCSB;
  • Petrolul Ploiești – Oțelul Galați;
  • Unirea Slobozia – UTA Arad.

