Video Franța și-a anunțat lotul cu care atacă al treilea titlul mondial la fotbal. Kylian Mbappé este în fruntea „cocoșilor”

Selecționerul Didier Deschamps (57 de ani), aflat la ultimul turneu final cu naționala Franței, a anunțat astăzi lista celor 26 de jucători convocați pentru Campionatul Mondial de fotbal, competiție care începe pe 11 iunie. Cele 48 de participante au termen până pe 2 iunie să-și anunțe loturile.

O surpriză este neconvocarea unui jucător de la Real Madrid, Eduardo Camavinga. „Camavinga nu va face parte din lotul pentru Cupa Mondială? A trecut printr-un sezon dificil, în care nu a jucat prea mult și a suferit numeroase accidentări. E încă tânăr. Trebuie să iau niște decizii, să-mi stabilesc o structură pentru lot", și-a explicat Deschamps decizia.

Franța, vicecampioana mondială en-titre, va evolua în Grupa I de la Cupa Mondială, alături de Irak, Senegal și Norvegia. După turneul final, locul lui Didier Deschamps la națională ar urma să fie luat de Zinedine Zidane (53 de ani).

Portari

Mike Maignan (AC Milan)

Robin Risser (Lens)

Brice Samba (Rennes)

Fundași

Lucas Digne (Aston Villa)

Malo Gusto (Chelsea)

Lucas Hernandez (PSG)

Théo Hernandez (Al-Hilal)

Ibrahima Konaté (Liverpool)

Jules Koundé (FC Barcelona)

Maxence Lacroix (Crystal Palace)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern)

Mijlocași

N'Golo Kanté (Fenerbahçe)

Manu Koné (AS Roma)

Adrien Rabiot (AC Milan)

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Warren Zaïre-Emery (PSG)

Atacanți

Maghnes Akliouche (Monaco)

Bradley Barcola (PSG)

Rayan Cherki (Manchester City)

Ousmane Dembélé (PSG)

Désiré Doué (PSG)

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Michael Olise (Bayern)

Marcus Thuram (Inter)