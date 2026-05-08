Donald Trump contestă prețurile FIFA la biletele pentru Mondial: „Nu aș plăti!”

Cupa Mondială din 2026 a fost etichetată ca fiind cea mai costisitoare ediție din istoria fotbalului. În contextul în care pentru prezența la finala Campionatului Mondial din Qatar, desfășurată în 2022, iubitorii de fotbal au plătit între 206 și 1.607 dolari pentru un bilet, pentru actuala ediție de Cupă Mondială prețurile au atins valori exorbitante.

Pentru finala din acest an, programată pe data de 19 iulie la New York, prețurile biletelor variază între 2.030 și 6.370 de dolari. Costurile extrem de mari au fost alimentate de sistemul de tarife dinamice, astfel că valoarea biletelor poate varia în funcție de cerere și disponibilitate.

S-au creat nemulțumiri în rândul fanilor de pretutindeni, în contextul în care valoarea aceluiași bilet poate crește considerabil de la o zi la alta. Frustrarea suporterilor a fost alimentată și de răspunsul oficialilor FIFA, care au argumentat deciziile de comercializare printr-o serie de argumente economice halucinante.

„Trebuie să ținem cont de piață, suntem în țara cu cea mai dezvoltată piață a divertismentului din lume!”, a transmis, printre altele, Gianni Infantino, președintele forului mondial, susținând că prețurile mici ar putea influența comercializarea biletelor pe piața neagră.

Donald Trump: „Nu aș plăti!”

De asemenea, Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a admis în mod public că prețul biletelor pentru Mondial sunt extrem de mari și nu ar plăti zeci de mii de dolari doar pentru a fi prezent la eveniment.

„Nu aș plăti! Cu siguranță, mi-ar plăcea să fiu acolo. Dar, sincer, nu aș plăti. Dacă toți oamenii care îl iubesc pe Donald Trump nu ar putea merge, aș fi dezamăgit. Mi-ar plăcea ca oamenii care au votat cu mine să poată merge!”, a spus Donald Trump, într-un interviu pentru Washington Post.