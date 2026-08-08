Salvamontiștii prahoveni au salvat sâmbătă, 8 august, doi alpiniști germani, tată și fiu, care rămăseseră blocați în peretele Văii Albe din Munții Bucegi. Potrivit Salvamont Prahova, aceasta a fost prima intervenție de salvare aeriană din perete realizată cu ajutorul sistemului Lezard.

Sursă video/Facebook: Salvamont Prahova

UPDATE - Cei doi au fost salvați

Salvamont Prahova a transmis ulterior că cei doi alpiniști, tată și fiu, cetățeni germani, au fost recuperați si transportați la Baza Salvamont Prahova Cota 1400.

„Cu această intervenție, am bifat și o premieră națională, fiind prima salvare aero din perete, realizată cu utilizarea sistemului Lezard. Mulțumim echipajului elicopterului 337 de la Tg. Mureș pentru profesionalism și buna colaborare.”

Știre inițială

„Intervenție în derulare, extrem de dificilă, pentru recuperarea a doi alpiniști rămași blocați în peretele Văii Albe. Am solicitat sprijinul aero, în zonă sosind elicopterul de la Tg. Mureș”, transmite Salvamont Prahova într-o postare pe rețelele sociale.

Salvatorii au survolat zona și au preluat doi salvamontiști de la Baza Salvamont Prahova de la Cota 1400, pentru a-i transporta la locul incidentului. Un prim salvator montan a ajuns la locul incidentului, însă intervenția aeriană a fost suspendată temporar din cauza înrăutățirii vremii.

La începutul lunii, un alpinist care făcea un traseu de cățărare în zona Poiana Țapului a murit la spital, în urma unui grav accident petrecut pe munte. Polițiștii din Prahova au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

Salvatorii montani l-au găsit căzut de pe peretele stâncos, în stare de semiconștiență.

„Alpinistul a fost găsit căzut din perete, prezentând multiple traumatisme şi aflându-se în stare de semiconştienţă. După acordarea primului ajutor medical la faţa locului, victima a fost transportată într-un punct accesibil, de unde a fost preluată de un echipaj de ambulanţă şi transportată la spital”, au transmis reprezentanții Salvamont Prahova.