Franța a câștigat clar cu Irak, meciul a fost perturbat de o furtună violentă

Echipa Franței s-a calificat în „16”-imi de finală ale Campionatului Mondial de fotbal 2026, după ce a câștigat cu 3-0 (1-0) în fața Irakului. Găzduit de Philadelphia Stadium, meciul a fost întrerupt la pauză.

A doua repriză a început după o pauză de aproape două ore. Decizia a fost luată în conformitate cu legislația americană, care prevede că toate evenimentele în aer liber pot fi întrerupte sau amânate dacă pe o rază de 13 km sunt detectate fulgere.

Aflat la meciul cu numărul 100 pentru echipa Franței, starul Kylian Mbappe a reușit „o dublă” (min. 14, 54) și a ajuns la 16 goluri marcate la CM de fotbal, fiind la egalitate cu germanul Miroslav Klose și la două goluri în urma argentinianului Lionel Messi, care a reușit tot două goluri în meciul pe care Argentina l-a câștigat (2-0) cu Austria.

Francezii au dominat confruntarea

Mbappe a avut prima ocazie de gol în minutul 8, când a șutat pe lângă poartă din careu. În min. 14, acesta a deschis scorul cu un șut cu stângul din marginea careului. Francezul a mai avut o ocazie mare, în minutul 42, însă a fost deposedat in extremis de Hussein Ali la 6 metri de poartă.

Al doilea mitan a început tot cu Franța în atac. Iar Zaid Tahseen a gafat în minutul 54, când a pasat greșit la repunerea mingii din careul mic. Dembele a recuperat mingea, iar Mbappe a marcat al 12-lea său gol în ultimele 12 meciuri disputate pentru națională.

Iureșul francez a continuat și Olise a fost aproape de gol, însă balonul șutat cu boltă a lovit transversala. Apoi (min. 59), Dembele a trimis mingea spre colțul lung, portarul irakian a respins, iar Rabiot a reluat cu capul pe lângă poartă.

În min. 66, Dembele a fost angajat în careu de Olise și a stabilit rezultatul final (3-0).

Mbappe a cerut și un penalty pe final

Pe final, irakienii au căutat golul de onoare, însă șuturile expediate de Rebin Solaka (min. 74) și Al-Hamadi (min. 75) n-au avut efectul scontat.

În min. 80, Mbappe a acuzat că a fost faultat de Sher în careu, însă arbitrul nu a acordat penalty. Vedeta lui Real Madrid a mai avut o ocazie bună de a marcat (min. 90), însă a șutat pe lângă poartă din colțul careului mic.

Olanda și Japonia au terminat le egalitate, patru goluri s-au dat după pauză

Tot noaptea trecută, în Grupa I s-a disputat și meciul Norvegia - Senegal 3-2.

Calificată în „16”-imile de finală, Franța va juca cu Norvegia pentru câștigarea grupei, în 26 iunie. În aceeași zi, Irakul va înfrunta Senegalul.

Franța - Irak 3-0 (1-0)

PHILADELPHIA (23 iunie 2026) * Stadion: Philadelphia * Spectatori: 68.324 * Arbitru: Drew Fischer * Arbitri asistenți: Micheal Barwegen, Lyes Arfa (toți din Canada) * Arbitrul nr. 4: Sandro Schaerer (Elveția) * Arbitrul asistent de rezervă: Stephane De Almeida (Elveția) * Arbitrul video: Joe Dickerson (SUA) * Arbitri asistenți video: Antonio Garcia (Mexic), Juan Soto (Venezuela)

Au marcat: Kylian Mbappe (min. 14, 54), Ousmane Dembele (min. 66).

Cartonașe galbene: Al-Ammari (6).

Franța: 16. Mike Maignan - 5. Jules Kounde (2. Malo Gusto, 83), 4. Dayot Upamecano, 17. William Saliba, 3. Lucas Digne - 6. Emmanuel Kone, 14. Adrien Rabiot - 11. Michael Olise (24. Rayan Cherki, 67), 7. Ousmane Dembele (20. Desire Doue, 68), 12. Bradley Barcola (25. Maghnes Akliouche, 83) - 10. Kylian Mbappe (cpt. / 9. Marcus Thuram, 90).

Rezerve neutilizate: 1. Brice Samba, 23. Robin Risser - 15. Ibrahima Konate, 19. Theo Hernandez, 21. Lucas Hernandez, 26. Maxence Lacroix, 8. Aurelien Tchouameni, 13. Ngolo Kante, 18. Warren Zaire-Emery, 22. Jean-Philippe Mateta.

Antrenor: Didier Deschamps.

Irak: 22. Ahmed Basil - 3. Hussein Ali, 4. Zaid Tahseen (2. Rebin Solaka, 60), 5. Akam Hashim, 23. Merchas Doski - 8. Ibrahim Bayesh (21. Marko Farji, 68), 24. Zaid Ismael (7. Youssef Amyn, 60), 16. Amir Al-Ammari (20. Aimar Sher, 68), 14. Zidane Iqbal, 11. Ahmed Qasem - 18. Aymen Hussein (cpt. / 9. Ali Al-Hamadi, 26).

Rezerve neutilizate: 1. Fahad Talib, 12. Jalal Hasan - 6. Munaf Younus, 15. Ahmed Maknazi, 25. Mustafa Saadoon, 26. Frans Putros, 19. Kevin Yakob, 10. Mohanad Ali, 13. Ali Yousif, 17. Ali Jasim.

Antrenorr: Graham Arnold.

Grupa I

Meciuri disputate

16 iunie 2026

Franța - Senegal 3-1

17 iunie 2026

Irak - Norvegia 1-4

23 iunie 2026

Franța - Irak 3-0

Norvegia - Senegal 3-2

Clasament

1. Franța 6 puncte (+5)

2. Norvegia 6 puncte (+4)

3. Senegal 0 puncte (-3)

4. Irak 0 puncte (-6)

Partidele următoare

26 iunie 2026

Ora 23.00: Norvegia - Franța

Ora 23.00: Senegal - Irak