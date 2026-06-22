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Cu Messi în vervă, Argentina a câștigat cu Austria și și-a asigurat prezența în „16”-imi

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Campionatul Mondial 2026
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Condusă de un imperial Lionel Messi, Argentina s-a calificat în „16”-imile de finală ale Campionatului Mondial de fotbal 2026. Sud-americanii au învins cu 2-0 (1-0) Austria, în Grupa J a turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.

Messi a strălucit și în al doilea meci la acest turneu final al CM (Foto: EPAImages)
Messi a strălucit și în al doilea meci la acest turneu final al CM (Foto: EPAImages)

Cu două zile înainte de a împlini 39 de ani, Messi a marcat ambele goluri ale meciului (min. 38, 90+5), ratând și un penalty.

Campionii mondiali au abordat întâlnirea deciși să-și asigure victoria cât mai rapid. În minutul 5, Lautaro Martinez a scăpat spre poarta austriacă, însă a fost busculat de Xaver Schlager și Posch, iar arbitrul egiptean Amin Mohamed Omar a dictat penalty la sesizarea VAR.

Emoționat, Messi nu și-a făcut bine pașii, balonul șutat de el trecând pe lângă poartă. Starul argentinian a fost aproape de gol și în min. 19, când a fost deposedat in extremis de Alaba, care a riscat să înscrie în propria poartă.

Austria nu a reușit să se apropie prea des de poarta lui Dibu Martinez. Sabitzer (min. 23) a avut cea mai notabilă oportunitate, însă șutul său a fost blocat de Romero.

În min. 32, Messi a fost din nou în prima plan, însă mingea lovită de el a fost respinsă de Alaba. Șase minute după aceea, el a reluat de la 12 metri centrarea întoarsă a lui Medina și a deschis scorul, devenind cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, cu 17 goluri.

Thiago Almada s-a lansat spre poarta Austriei (Foto: EPAImages)
Thiago Almada s-a lansat spre poarta Austriei (Foto: EPAImages)

Austria a pus ceva probleme și după pauză, dar Dibu Martinez (min. 55) s-a remarcat la lovitura liberă executată de Sabitzer. De partea cealaltă, în minutul 73, Nico Gonzalez a trimis balonul puțin alături, cu capul, în urma unui corner executat de Messi. Același jucător a fost blocat de Danso în careu (min. 86).

Formația europeană a mai avut o șansă de a egala, însă Wimmer (min. 90+3) a trimis cu capul pe lângă poartă de la 6 metri.

Messi a șutat și a marcat golul 2

În prelungiri, Lionel Messi a fost lansat pe contraatac, l-a servit bine pe Julian Alvarez, dar acesta a ratat deși s-a aflat față în față cu portarul Alexander Schalger. Mingea a revenit argentinienilor, Messi a fost blocat de Seiwald, dar Leo a revenit și a trimis balonul în poartă. A fost golul cu numărul 18 al lui Messi la Cupa Mondială.

Messi a înscris al doilea gol cu toată opoziția austriecilor (Foto: EPAImages)
Messi a înscris al doilea gol cu toată opoziția austriecilor (Foto: EPAImages)
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La ultima acțiune a meciului, Messi a executat o lovitură liberă de la circa 30 de metri, însă mingea expediată de acesta a trecut de puțin pe lângă țintă (min. 90+8).

Messi este golgheterul la zi și al acestei ediții a CM de fotbal, cu 5 goluri, el marcând toate golurile Argentinei în victorii cu Algeria (3-0) și Austria (2-0).

Argentina este virtuală câștigătoare a grupei și va juca ultimul meci contra Iordaniei, în 28 iunie, la ora 6.00, atunci când Austria va înfrunta Algeria.

În această seară, Marcel Sabitzer a jucat meciul cu numărul 100 pentru naționala Austriei.

Argentina - Austria 2-0 (1-0)

DALLAS (22 iunie 2026) * Stadion: Dallas * Spectatori: 70.649 * Arbitru: Amin Mohamed Omar * Arbitri asistenți: Mahmoud Abouregal, Ahmed Hossam Taha (toți din Egipt) * Arbitrul nr. 4: Alejandro Jose Hernandez Hernandez (Spania) * Arbitrul asistent de rezervă: Diego Sanchez Rojo (Spania) * Arbitrul video: Khamis Al Marri (Qatar) * Arbitri asistenți: Mahmoud Ashour (Egipt), Tatiana Guzman (Nicaragua)

A marcat: Lionel Messi (min. 38, 90+5).

Cartonașe galbene: Posch (min. 40), Medina (min. 76), Laimer (min. 76), Paredes (min. 90+2).

Argentina: 23. Emiliano Martinez - 26. Nahuel Molina, 13. Cristian Romero (19. Nicolas Otamendi, 57), 6. Lisandro Martinez, 25. Facundo Medina (3. Nicolas Tagliafico, 81) - 7. Rodrigo De Paul (5. Leandro Paredes, 81), 20. Alexis Mac Allister, 24. Enzo Fernandez, 16. Thiago Almada (15. Nicolas Gonzalez, 64) - 10. Lionel Messi (cpt.), 22. Lautaro Martinez (9. Julian Alvarez, 64).

Rezerve neutilizate: 1. Juan Musso, 12. Geronimo Rulli - 2. Marcos Senesi, 4. Gonzalo Montiel, 8. Valentin Barco, 11. Giovani Lo Celso, 14. Exequiel Palacios, 17. Giuliano Simeone, 18. Nicolas Paz, 21. Jose Manuel Lopez.

Antrenor: Lionel Scaloni.

Austria: 1. Alexander Schlager - 5. Stefan Posch (22. Alexander Prass, 67), 3. Kevin Danso, 8. David Alaba (cpt. / 23. Marco Friedl, 67), 20. Konrad Laimer - 6. Nicolas Seiwald, 4. Xaver Schlager - 18. Romano Schmid (21. Patrick Wimmer, 78), 24. Paul Wanner (7. Marko Arnautovic, 67), 9. Marcel Sabitzer - 11. Michael Gregoritsch (17. Carney Chukwuemeka, 85).

Rezerve neutilizate: 12. Florian Wiegele, 13. Patrick Pentz - 2. David Affengruber, 15. Philipp Lienhart, 16. Phillip Mwene, 25. Michael Svoboda, 10. Florian Grillitsch, 19. Dejan Ljubicic, 26. Alessandro Schoepf, 14. Sasa Kalajdzic.

Antrenor: Ralf Rangnick.

Grupa J

Meciuri disputate

17 iunie 2026

Argentina - Algeria 3-0

Austria - Iordania 3-1

22 iunie 2026

Argentina - Austria 2-0

Clasament

1. Argentina 6 puncte

2. Austria 3 puncte

3. Iordania 0 puncte (-2)

4. Algeria 0 puncte (-3)

Partidele următoare

23 iunie 2026

Ora 7.00: Iordania - Algetia

28 iunie 2026

Ora 6.00: Algeria - Austria

Ora 6.00: Iordania - Argentina

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