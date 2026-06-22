Messi a marcat de două ori cu Austria și este golgheterul absolut al CM de fotbal

Lionel Messi a devenit astăzi cel mai bun marcator din istoria Campionatului Mondial de fotbal. Starul argentinian are acum 18 goluri în şase participări la Cupa Mondială. El l-a depășit pe Miroslav Klose, care deţinea recordul din 2014 cu un total de 16 goluri.

Titular în meciul cu Austria, Messi a marcat în două rânduri după ce a ratat și o lovitură de la 11 metri. În prima rundă, el reușise o triplă, împotriva Algeriei (3-0). La aproape 39 de ani (îi va împlini miercuri, 24 iunie), campionul mondial din 2022 a confirmat că este într-o formă sportivă de invidiat.

Fost jucător la Barcelona și PSG, actualmente la Inter Miami, în SUA, Lionel Messi a marcat primul gol la Cupa Mondială pe când avea 18 ani şi 357 de zile, în 16 iunie 2006. El a contribuit atunci la victoria cu 6-0 a Argentinei în fața echipei Serbiei şi Muntenegrului.

La ediția din 2022 a CM de fotbal, în Qatar, Messi a reușit 7 goluri.

Clasamentul golgheterilor CM de fotbal (all-time)

1. Lionel Messi (Argentina) 18 goluri (28 meciuri jucate în 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026)

2. Miroslav Klose (Germania) 16 goluri (24 / 2002, 2006T, 2010, 2014)

3. Ronaldo (Brazilia) 15 goluri (19 / 1994, 1998, 2002T, 2006)

4-5. Gerd Müller (RF Germania) 14 goluri (13 / 1970, 1974)

4-5. Kylian Mbappé (Franța) 14 goluri (15 / 2018, 2022T, 2026)

6. Just Fontaine (Franța) 13 goluri (6 / 1958)

7. Pelé (Brazilia) 12 goluri (14 / 1958, 1962, 1966, 1970)

8-9. Sándor Kocsis (Ungaria) 11 goluri (5 / 1954)

8-9. Jürgen Klinsmann (Germania) 11 goluri (17 / 1990, 1994, 1998)

10-16. Helmut Rahn (RF Germania) 10 goluri (10 / 1954, 1958)

10-16. Gary Lineker (Anglia) 10 goluri (12 / 1986, 1990)

10-16. Gabriel Batistuta (Argentina) 10 goluri (12 / 1994, 1998, 2002)

10-16. Harry Kane (Anglia) 10 goluri (12 / 2018, 2022, 2026)

10-16. Teófilo Cubillas (Peru) 10 goluri (13 / 1970, 1978, 1982)

10-16. Thomas Müller (Germania) 10 goluri (19 / 2010, 2014, 2018, 2022)

10-16. Grzegorz Lato (Polonia) 10 goluri (20 / 1974, 1978, 1982)