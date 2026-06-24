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Fotografii i-au deranjat pe antrenori la ceremonia de intonare a imnului!

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Campionatul Mondial 2026
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Thomas Tuchel și Julian Nagelsmann au fost nemulțumiți de faptul că nu-și vedeau jucătorii de fotografi în momentul intonării imnului național. FIFA a intervenit, însă măsura adoptată n-a rezolvat problema în totalitate.

FIFA a schimbat radical ceremonia de dinaintea startului partidelor (Foto: EPAImages)
FIFA a schimbat radical ceremonia de dinaintea startului partidelor (Foto: EPAImages)

Se știe deja că la această ediție a Campionatului Mondial de fotbal există un nou protocol la meciuri. Mai exact, înaintea fluierului de start echipele nu se mai aliniază ca înainte, ci stau față-n-față, fiecare într-o jumătate a terenului. De asemenea, pe gazon sunt nu numai titularii, ca până acum, ci și rezervele, iar drapelele uriașe ținute de copiii de mingi încadrează un banner rotund cu logo-ul competiției care se află la centru. După intonarea celor două imnuri, jucătorii dau mâna cu adversarii, precum și cu componenții brigăzilor de arbitri. Nu se uită, desigur, nici de fotografia de grup.

Ei bine, noul protocol n-a fost pe placul tuturor. Primul care s-a plâns de acesta a fost selecţionerul Angliei, Thomas Tuchel. Acesta a fost nemulţumit de faptul că fotografii l-au împiedicat să-și vadă jucătorii în timpul intonării imnului la meciul împotriva Croaţiei (4-2), în prima rundă a competiției.

Germanul a fost surprins în timpul intonării imnului „God Save the King” gesticulând către fotografi. Cum aceștia nu s-au dat la o parte, antrenorul german și colegii săi din staff au fost nevoiţi să privească spre ecranul gigant al stadionului pentru a-şi vedea jucătorii. După partidă, la conferința de presă, Tuchel a transmis următorul mesaj:

„Rog FIFA să schimbe poziţia fotografilor, pentru că nu mi-am putut vedea echipa în timpul imnului, iar eu aşteptam cu nerăbdare acest moment. A fost un moment foarte, foarte special astăzi, iar eu stăteam în faţa a 50 de fotografi, la o distanţă de jumătate de metru, şi nu puteam vedea niciun jucător... Mi-a stricat puţin experienţa de astăzi.”

Thomas Tuchel a fost deranjat de faptul că nu-și mai vedea jucătorii la imn (Foto: EPAImages)
Thomas Tuchel a fost deranjat de faptul că nu-și mai vedea jucătorii la imn (Foto: EPAImages)

Fotografii au stat mai grupați

Apelul germanului a avut efect imediat. În sensul că organizatorii CM de fotbal au decis ca fotografii să fie mai grupaţi, mai aproape unii de alţii. În plus, antrenorii vor avea opţiunea de a sta într-o parte. Pe de altă parte, potrivit ESPN, caracteristicile unice ale stadionului de lângă Dallas (Texas), care a găzduit meciul Anglia -Croaţia 4-2, ar fi putut influenţa protocolul. În sensul că terenul a fost modificat cu 1,2 metri pentru a îndeplini cerinţele FIFA, o ajustare care ar fi putut reduce spaţiul alocat fotografilor în jurul băncilor de rezervă. Din acest motiv, aceștia au format un grup mai compact, obturând câmpul vizual al celor din staff-ul tehnic al echipelor.

Noul protocol a fost implementat înaintea meciului dintre Africa de Sud - Republica Cehă 1-1, care s-a disputat joia trecută, la Atlanta. În timpul meciului Tunisia-Japonia, de duminică, s-a observat însă că fotografii erau încă foarte aproape de staff-ul tehnic al echipelor și că antrenorii, aflați la capătul băncii de rezerve, aveau câmpul viziual obturat de reprezentanții mass-media.

Thomas Tuchel n-a fost singurul care s-a declarat deranjat de noul mod de poziționare pe teren la ceremonia de dinaintea unui meci. Antrenor al Germaniei, Julian Nagelsmann a exprimat un punct de vedere asemănător: „Nu ştiu dacă ne putem plânge cu adevărat, dar sunt de acord cu Thomas Tuchel”, a explicat Nagelsmann după meciul împotriva Coastei de Fildeş. „Imnul naţional este un moment foarte emoţionant. Este o oportunitate de a crea o legătură cu jucătorii. În timpul meciurilor din Bundesliga sau Liga Campionilor, există şi fotografi în faţa băncilor, dar aici sunt într-adevăr foarte aproape. Simt că obiectivele lor enorme îmi fotografiază chiar şi părul din nas de la un centimetru distanţă.”

Jucătorii se aliniază departe de fotografi

În număr foarte mare, fotografii se grupează în fața băncilor de rezervă (Foto: EPAImages)
În număr foarte mare, fotografii se grupează în fața băncilor de rezervă (Foto: EPAImages)

Pe de altă parte, nici fotografii nu sunt prea mulțumiți de noua așezare a echipelor la intonarea imnului. Jucătorii se află la o distanță mult mai mare față de ei, comparativ cu aceea la care se așezau înainte. De asemenea, pentru mulți câmpul vizual este obturat de alte persoane prezente la ceremonia de dinainte de meci (cei care sunt purtători de drapel, de pildă).

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