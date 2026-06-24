Columbia a câștigat cu Congo, se știu șapte echipe calificate în „16”-imi

Columbia a câștigat cu Congo, se știu șapte echipe calificate în „16”-imi0
Echipa Columbiei s-a calificat în „16”-imile de finală la Campionatul Mondial de fotbal care se desfășoară în Canada, Mexic și SUA. Sud-americanii au câștigat cu 1-0 meciul cu RD Congo, în etapa a doua a Grupei K.
Unicul gol al confruntării de la Guadalajara a fost marcat de Daniel Munoz, în minutul 76. După disputarea tuturor meciurilor din etapa a doua a fazei grupelor se cunosc şapte echipe care vor participa la faza eliminatorie. Pe de altă parte, alte cinci formații nu mai au șanse să meargă mai departe.
Echipele calificate în „16”-imile de finală:
Grupa A: Mexic (locul 1)
Grupa D: SUA (locul 1)
Grupa E: Germania (locul 1)
Grupa I: Franţa, Norvegia
Grupa J : Argentina (locul 1)
Grupa K: Columbia
Echipele eliminate din competiţie:
Grupa C: Haïti
Grupa D: Turcia
Grupa F: Tunisia
Grupa J: Iordania
Grupa L: Panama