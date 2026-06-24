Columbia a câștigat cu Congo, se știu șapte echipe calificate în „16”-imi

Echipa Columbiei s-a calificat în „16”-imile de finală la Campionatul Mondial de fotbal care se desfășoară în Canada, Mexic și SUA. Sud-americanii au câștigat cu 1-0 meciul cu RD Congo, în etapa a doua a Grupei K.

Unicul gol al confruntării de la Guadalajara a fost marcat de Daniel Munoz, în minutul 76. După disputarea tuturor meciurilor din etapa a doua a fazei grupelor se cunosc şapte echipe care vor participa la faza eliminatorie. Pe de altă parte, alte cinci formații nu mai au șanse să meargă mai departe.

Echipele calificate în „16”-imile de finală:

Grupa A: Mexic (locul 1)

Grupa D: SUA (locul 1)

Grupa E: Germania (locul 1)

Grupa I: Franţa, Norvegia

Grupa J : Argentina (locul 1)

Grupa K: Columbia

Echipele eliminate din competiţie:

Grupa C: Haïti

Grupa D: Turcia

Grupa F: Tunisia

Grupa J: Iordania

Grupa L: Panama