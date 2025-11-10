search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Fotbaliștii care nu l-au înghițit pe Emeric Ienei. Un dinamovist și un rapidist nu-l au la inimă pe nea Imi

Publicat:

Cu greu găsești în fotbalul românesc un personaj cu care Emeric Ienei să se fi certat sau să fi avut vreun conflict. Un tip elegant, diplomat și împăciuitor, antrenorul dispărut la vârsta de 88 de ani era respectat inclusiv de rivali.

Ienei nu era socotit un mare tactician, dar știa să motiveze grupul
Ienei nu era socotit un mare tactician, dar știa să motiveze grupul

Dacă steliștii l-au divinizat pentru că le-a adus Cupa Campionilor Europeni, există foști dinamoviști și foști rapidiștii care, deși au avut respect pentru Emeric Ienei, însă l-au considerat un mare strateg pe legendarul antrenor, decedat la vârsta de 88 de ani. Schemele tactice nu-l dădeau afară din casă pe nea Imi, care însă era un excelent motivator.

„Avea cinci texte pe care le pune mereu”

Claudiu Vaișcovici (63 de ani) era atacantul lui Dinamo la finalul anilor 1990, iar la națională a strâns doar 10 selecții și a marcat două goluri pentru tricolori. Într-un interviu, Vaișcovici a criticat modul în care Ienei alcătuia echipa şi strategia la națională, susţinând că meritele coechipierilor au fost mai importante decât ale antrenorului.

În Grecia, când Cami n-a putut să joace, nu m-a băgat pe mine, l-a băgat pe Ilie Dumitrescu sau pe Ionuţ Lupescu. Şi l-a trecut pe Gică Hagi al doilea vârf. Şi atunci i-am spus: „Păi, bre, mai trebuie să moară cinci de la echipa asta să joc şi eu?”, a relatat Vaișcovici.

El mai afirmă că, în opinia sa, Ienei nu a adus contribuţii tactice notabile la naţională: „Nea Imi n-a avut nici cel mai mic merit pentru echipa națională, că s-a calificat (n.r. - la Mondialul din 1990). Cel mai mare merit l-au avut fotbaliștii, pentru că se făcuse o echipă și jucau atât de bine. Cât am fost la națională, nea Imi nu ne-a arătat ce joacă adversarul, nu ne spunea pe cine să luăm în marcaj la cornere și așa mai departe”.

Vaișcovici aminteşte de modul în care Ienei îi motiva pe jucători. „Avea cinci texte pe care le punea mereu: „Încă din atac pregătim apărarea”, „Jocul de fotbal este un joc, nu o joacă”, „Trebuie să jucăm și cu zâmbetul pe buze”, "Dacă ne lovesc, să ne ridicăm, să nu se vadă că suferim" și „Sunteți mai buni”.

Coleg cu Vaișcovici la Dinamo, Ioan Andone, 65 de ani, a confirmat în repetate ocazii teoria atacantului: „Sunteți 5 de la Steaua, 5 de la Dinamo și Gică Popescu. Hai, la joc! Asta era tactica lui nea Imi”.

„Meritam să fiu la Euro, pusesem osul la califficare”

Ienei a fost antrenorul care a reușit să readucă România la o Cupă Mondială după două decenii, în Italia, în 1990. În 2000, a condus din nou echipa națională la un turneu final, EURO 2000, unde România a obținut o victorie istorică în fața Angliei, scor 3-2, acesta fiind primul succes românesc la un Campionat European. La turneul final din Belgia și din Olanda, calificarea a fost obținută de Victor Pițurcă (69 de ani), care s-a certat cu lideri de  atunci  ai vestiarului, Gică Hagi (60 de ani), Gică Popescu (58 de  ani) și Dan Petrescu (57 de ani) în legătură cu prmele de calificare. Mircea Sandu l-a sacrificat pe Piți, făcându-le pe plac jucătorilor.

Ștefan Nanu (57 de ani), fost la Rapid, are 7 selecții, toate strânse în anii 1999 și 2000: „Marele păcat pentru mine a fost schimbarea lui Pițurcă. Ăsta a fost ghinionul meu. Mă folosise în toată campania de calificare la Euro 2000. Apoi, cu nea Imi am avut două meciuri de verificare, înainte de turneul final. La primul meci, de la Constanța, în minutul 72 m-a schimbat Chivu, acela a fost primul lui meci la echipa națională. Apoi, după următorul joc, în Olanda, mi-a spus că nu mai are nevoie de mine. L-a preferat pe Chivu, era mai tânăr și a confirmat. Și confirmă acum și ca antrenor, la Parma. Cu Piți la națională, sigur ajungeam la turneul final. Meritam să fiu acolo, pusesem osul la calificare. Jucasem vreo 600 de minute la națională... Am jucat și în acel meci, România - Portugalia 1-1, care ne-a asigurat calificarea la Euro. Am și încasat o primă de calificare de 40.000 de dolari, pentru contribuția avută”, a declarat Nanu.

