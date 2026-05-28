Joi, 28 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

DIICOT a extins cercetările în cazul lui Andrew Tate pentru „incitare la ură sau discriminare, în formă continuată”, într-un nou dosar

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au extins joi, 28 mai, cercetările într-un dosar care îl vizează pe milionarul și influencerul Andrew Tate în legătură cu acuzații de incitare la ură sau discriminare, în formă continuată.

Andrew Tate a fost chemat din nou la DIICOT. FOTO Profimedia
„La data de 28.05.2026, în continuarea activităților de urmărire penală ce se desfășoară în cauză, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus extinderea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de incitare la ură sau discriminare, în formă continuată. Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, un suspect (cetățean britanic), în vârstă de 39 de ani, în perioada 2021 - 2024, prin mai multe discursuri promovate în social media, a incitat publicul la ură și discriminare împotriva femeilor.

Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov”, a transmis, joi, DIICOT.

Andrew Tate a fost chemat joi la sediul DIICOT, unde i s-a adus oficial la cunoștință calitatea de suspect în acest nou dosar. 

Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres, ancheta privește discursurile publicate de influencer în mediul online, prin care acesta ar fi instigat la ostilitate și discriminare împotriva femeilor.

Andrew și Tristan Tate se află deja în atenția procurorilor DIICOT, după ce în iunie 2023 au fost trimiși în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, viol și alte infracțiuni.

În decembrie 2024, instanța a anulat rechizitoriul, iar dosarul a fost retrimis procurorilor pentru refacerea urmăririi penale.

În prezent, ancheta este reluată, iar surse judiciare confirmă că frații Tate ar putea fi confruntați cu noi acuzații.

Andrew Tate, fost kickboxer profesionist și influencer cu milioane de urmăritori pe platforma X, este cunoscut pentru mesajele sale controversate și pentru promovarea unor poziții radicale privind rolurile de gen.

Frații Tate, interesați să cumpere Hotelul Continental din Cluj

Amintim că Andrew Tate a declarat miercuri că el și fratele său, Tristan Tate, analizează posibilitatea de a cumpăra o clădire istorică în centrul municipiului Cluj-Napoca, chiar fostul Hotel Continental.

Într-un interviu acordat Clujust.ro, Andrew Tate a vorbit despre vizita sa în oraș, despre planuri de investiții și despre interesul pentru mai multe proprietăți din România.

„Este un oraș frumos și m-am gândit să vin să-l vizitez, să-l explorez. Nu am mai fost aici de mult timp, dar este un loc foarte frumos”, a spus acesta, adăugând că analizează mai multe proprietăți istorice și terenuri din zonă.

Vizita fraților Tate în Cluj a atras atenția localnicilor, mai ales după ce aceștia au fost văzuți în zona Pieței Unirii și a străzii Universității.

Posibila lor mutare în inima Ardealului au stârnit dezbateri aprinse în mediul online. 

