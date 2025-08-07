Florinel Coman, revenire-surpriză în România? Soția fotbalistului a oferit detaliul care l-a dat de gol

Florinel Coman (27 de ani) a revenit în vestiarul celor de la Al-Gharafa, formație din Doha, după ce a petrecut șase luni sub formă de împrumut la Cagliari. Internaționalul român nu ar mai dori să continue în Qatar, astfel că negocierile pentru transferul său s-ar afla, deja, în desfășurare.

Deși presa internă a discutat despre eventuala mutare a lui Coman la Borussia Monchengladbach, germanii nu îi pot satisface fotbalistului pretențiile financiare, în contextul în care Coman câștigă, în prezent, peste un milion de euro anual din partea celor de la Al-Gharafa.

Când a plecat din România, Florinel Coman dădea goluri pe bandă rulantă. După un sezon prosper la FCSB, unde a reușit să-și treacă în cont nu mai puțin de 19 goluri și 11 pase decisive în 2023/2024, internaționalul român pare că „s-a plafonat”.

În Qatar a reușit să marcheze doar de trei ori în cadrul a 19 partide, în timp ce de-a lungul împrumutului la Cagliari a marcat doar o singură dată în 9 partide în care a evoluat.

Posibilă relansare în Superliga

Fostul star al Campioanei României pare că își caută un nou angajament și, având în vedere că forma sa recentă a fost departe de așteptările publicului, un posibil transfer sau revenire în campionatul intern ar putea reprezenta exact impulsul de care are nevoie pentru a-și relansa cariera.

Un detaliu care a aprins rapid imaginația fanilor a fost postarea recentă a soției sale, Ioana, care a întrebat pe rețelele sociale despre grădinițe private în Constanța. Un semnal subtil, dar grăitor, privind o posibilă relocare a familiei în România.

„Căutăm o grădiniță privată în Constanța, cu personal foarte drăguț, implicat și dedicat. Dacă ați avut experiențe frumoase la anumite grădinițe de aici, ne-ar ajuta mult recomandarea voastră!”, a transmis Ioana Coman, pe rețelele de socializare.

Este greu de crezut că soția lui Florinel Coman și fetița lor s-ar muta în România fără ca fotbalistul să le însoțească, mai ales în contextul în care familia a fost mereu alături de el, atât în perioada petrecută în Italia, cât și după transferul în Qatar.

Fără gol în amicalele verii!

Din păcate pentru Florinel Coman, pregătirile pentru noul sezon competițional nu par a aduce o schimbare în ceea ce privește forma sa fotbalistică.

Al-Gharafa și-a încheiat, de curând, cantonamentul în Europa, Slovacia. Formația din Doha a evoluat în trei partide amicale: 2-0 cu FC STK, 2-2 cu Dunajská Streda și 2-1 cu Crystal Palace.

În niciuna dintre cele trei partide, Coman nu și-a trecut numele pe lista marcatorilor și riscă să iasă din circuitul naționalei.