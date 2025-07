Ioana Coman, pe drumul autocunoașterii. Soția fostului atacant de la FCSB merge în tabără de dezvoltare personală

Atacantul Florinel Coman (27 de ani) a revenit la formația Al-Gharafa, la scurt timp după ce și-a luat la revedere de la Cagliari, echipă de fotbal din Seria A la care a fost împrumutat și unde nu s-a impus și din pricina unei accidentări.

Cu qatarezii, „Mbappe” mai are contract până în anul 2027 și nu este sigur dacă va continua activitatea alături de formația din Orientul Mijlociu sau o va apuca iarăși spre alte zări.

În acest timp, soția acestuia, Ioana, pare că nu i se va alătura prea curâd atacantului în străinătate. Pasionată de spiritualitate, secretele vieții și autocunoaștere, tânăra va merge într-o tabără de dezvoltare personală. A făcut anunțul pe rețelele de socializare: „Tabăra de dezvoltare personală. Ultimele trei locuri disponibile!”.

Ioana Coman este extrem de activă pe Instagram, acolo unde este urmărită de aproape 60.000 de persoane. Expune în mod constant evoluția sa pe drumul autocunoașterii și explorează, alături de internauți, lumea spiritualității.

„Îți îmbrățișezi fricile și te eliberez de ele”

„Ajungi într-o tabără de dezvoltare personală unde te poți simți cu adevărat tu. Un loc în care reușești să îți dai jos măștile sociale, îți privești și îți accepți partea întunecată. Înțelegi care este rolul suferinței și care este mesajul ascuns al acesteia, îți înțelegi teama de judecată și respingere, nevoia de control. Îți îmbrățișezi fricile și te eliberezi de ele!”, a transmis Ioana, prin intermediul TikTok, despre tabăra în care va merge pe data de 14 iulie.

Nu este prima dată când tânăra participă la astfel de întruniri. Soția fotbalistului a mai fost prezentă în tabără și în anii trecuți, alături de fiica sa Kasia, în vârstă de doar trei ani.

Ioana și Florinel Coman s-au căsătorit în luna iunie a acestui an. Cununia religioasă a avut loc la Catedrala „Sfinții Petru și Pavel” din Constanța, iar marele eveniment s-a desfășurat la Nuba Beach Cluj, în Mamaia.

„Sincer, nu mă așteptam să fie atât de greu pentru mine. Aseară m-au copleșit toate emoțiile. Am dormit doar câteva ore, mă tot gândeam la această zi. Când am intrat în biserică, am simțit ceva special. Pe teren suntem obișnuiți, dar aici e diferit. Sunt foarte fericit. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături!”, a spus, conform digifm.ro, Florinel Coman.