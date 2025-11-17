Nadia Comăneci, vizită de top la Real Madrid: moment special alături de Florentino Pérez pe Bernabéu

Nadia Comăneci, legenda gimnasticii mondiale, a avut parte de o experiență aparte pe super-arena Bernabéu, unde a asistat la duelul de fotbal american dintre Washington Commanders și Miami Dolphins.

La 64 de ani, „Zeița de la Montreal” a fost invitat de onoare la eveniment, iar vizita ei nu a trecut neobservată în casa gigantului Real Madrid.

Printre personalitățile prezente la meci s-a numărat și Florentino Pérez, președintele madrilenilor, care a salutat-o pe Nadia într-un moment surprins de camere. Românca a fost întâmpinată și de Emilio Butragueño, fostul mare atacant al Realului și actual director al clubului, care i-a fost gazdă pe durata vizitei.

Impresionată de atmosfera de pe noul Bernabéu, Nadia a împărtășit momente din experiență cu fanii ei de pe rețelele de socializare, unde a postat imagini de la eveniment.

”Atmosfera a fost una senzaţională! Stadionul a fost arhiplin, iar spectacolul sportiv, unul pe măsura aşteptărilor. Eu sunt familiarizată cu atmosfera de la meciurile de fotbal american, dar de această dată a fost un moment special şi unic în felul lui.

O astfel de partidă s-a disputat în premieră în templul celei mai iubite echipe din lume: Real Madrid. De fiecare dată când ajung să vizitez stadionul celor de la Real mă simt ca acasă. Este un vibe special. Emilio Butragueño şi domnul preşedinte Pérez sunt nişte oameni minunaţi. Sunt onorată de prietenia pe care o am cu ei!”, a spus Nadia Comăneci, pentru Orangesport.

Nadia Comăneci, fană declarată a Realului

Nadia Comăneci și-a declarat de ani buni afecțiunea pentru Real Madrid, iar clubul nu a rămas indiferent. Anul trecut, „Zeița de la Montreal” s-a fotografiat cu tricourile vedetelor madrilene și a primit chiar un cadou special, un tricou personalizat cu numele ei, oferit de oficialii grupării.

La duelul dintre Miami Dolphins și Washington Commanders, din etapa a 11-a a sezonului, românca a fost prezentă în tribune, unde s-a intersectat cu alte figuri cunoscute din România. Printre ele, Adelina Chivu, soția lui Cristi Chivu, care s-a bucurat și ea de show-ul fotbalului american.