Ieșirea suprarealistă a lui Florentino Perez, președintele clubului Real Madrid: „Vor trebui să mă împuște!”

Florentino Perez (79 de ani), președintele clubului spaniol de fotbal Real Madrid, a oferit ieri, cu ocazia unei conferințe de presă, atacuri la adresa rivalilor, jurnaliștilor și s-a dedat la remarci misogine.

El Mundo, cât și de El Periódico, ziare politice din Madrid și Barcelona, ​​descriu în termeni duri conferința de presă a lui Florentino Perez, de ieri după-amiază. Context istoric: președintele Real Madrid nu mai ținuse o conferință de presă din 2015. Au fost 64 de minute cu Florentino singur pe scenă, un scaun, un microfon, o sticlă de apă. Aceleași idei repetate și o imagine care a lăsat Spania în stare de uluială.

Florentino Perez este unul dintre cei mai importanți trei antreprenori din Spania. Compania sa de construcții, ACS, are 170.000 de angajați și o cifră de afaceri de 50 de miliarde de euro pe an, cu un capital de 40 de miliarde de euro.

Declarații acide în fața presei

Perez s-a luat de o jurnalistă: „Acest articol de opinie despre mine care a apărut astăzi la ABC a fost scris de o femeie care nu știu cât de mult știe despre fotbal”. S-a luat și de presupusul rivalul: „E un tip cu accent sud-american - oh, nu, mexican - care încearcă să preia clubul”. Referința este la Enrique Riquelme, un antreprenor în vârstă de 37 de ani din Alicante. Din 2006, Florentino Perez a câștigat întotdeauna fără adversar. Ultima dată au fost alegeri în ianuarie 2025. Al șaptelea mandat al său, care expiră în 2029, a fost pus în discuție brusc, ieri, de președinte, pentru a nu le da timp adversarilor să se organizeze.

Pentru a candida, cineva are nevoie de 20 de ani de vechime ca membru al clubului, dar și de o garanție personală a averii, nu a unui împrumut bancar, care să acopere 15% din cifra de afaceri a clubului. Acum, suma este de peste 185 de milioane de euro. Florentino știe foarte bine că acestea sunt cerințe la îndemâna câtorva oameni din Spania.

Perez a atacat frontal Barcelona, ​​condusă de Joan Laporta. S-a referit la cazului Negreira: „Cel mai mare caz de corupție din istoria fotbalului. Avem pregătit un dosar de 500 de pagini pe care îl vom trimite UEFA pentru ca aceștia să poată interveni și așteptăm verdictul procesului penal. De când am ajuns eu, în 2000, am câștigat șapte titluri de Ligă a Campionilor și doar șapte titluri de Liga, pentru că ne-au fost furate alte șapte. Nu putem permite arbitrilor plătiți de Barcelona să continue să lucreze. Anul acesta, arbitrii ne-au luat 18 puncte”. Barcelona, care a câștigat titlul după 2-0 în El Clasico, a anunțat că ia în considerare acțiuni în justiție.

Perez i-a vizat pe cei pe care i-a numit „Intelectualii Regimului”, „Presa din Mai '68” și „Băieții lui Segurola”, numiți după celebrul fost jurnalist de la Pais și Marca. El a numit mai mulți jurnaliști „răi”, și-a exprimat indignarea față de faptul că presa nu celebrează în mod adecvat cel mai bogat, mai puternic, mai respectat și mai popular club din lume și a declarat că își anulează abonamentul la ABC, ziarul istoric al țării:

„Tatăl meu mi-a dat un abonament, dar pentru a-i onora memoria și a evita să mă trezesc prost dispus în fiecare dimineață, am decis să-l anulez”. ABC aparține Grupului Vocento, care timp de doi ani a publicat ziarul sportiv digital Relevo: „Un ziar anti-Madrid plătit de La Liga, un alt mare dușman al nostru. Grupul Vocento pierde 100 de milioane de euro pe an și a pierdut 25 de milioane de euro doar pe Relevo, care din fericire a dat faliment și acum este complet în faliment”.

Perez răspunde speculațiilor privind sănătatea sa

Despre faptul că ar fi bolnav, Perez a zis: „Spun că sunt obosit, dar sunt bine. Trebuie să fiu obosit, pentru că muncesc până la moarte, cu compania mea de 170.000 de angajați, o cifră de afaceri de 50 de miliarde de euro și călătorii constante. Un prieten m-a sunat să-mi recomande un medic chinez specializat în tratarea pacienților cu cancer în fază terminală. Nu l-am înjurat pentru că îl iubesc. Îi provoc pe toți să găsească un oncolog care spune că m-a tratat. Sunt bine și, ca să mă facă să plec, vor trebui să mă împuște”.

Ofițerul de presă al Madridului era disperat și dorea să încheie conferința după cinci întrebări, dar Florentino a refuzat să plece. „Mă distrez de minune aici”, a continuat el, repetând aceleași lucruri. O imagine suprarealistă la Casa Albă, care se pregătește pentru revenirea portughezului Jose Mourinho (63 de ani).