Barcelona a bătut-o pe Real Madrid și a pus mâna pe titlu în Spania. Antrenorul Hansi Flick și-a pierdut tatăl

FC Barcelona a câștigat El Clasico, 2-0 cu Real Madrid, și un nou titlu de campioană a Spaniei. Gruparea catalană a câștigat al 29-lea său titlu de campioană a Spaniei la fotbal, după ce a învins-o pe rivala Real Madrid cu scorul de 2-0, duminică seara, pe Camp Nou, în etapa a 35-a a sezonului.

Barça a dominat fără emoții El Clasico și s-a impus prin golurile marcate de Marcus Rashford (9), din lovitură liberă, și de Ferran Torres (18), după o minge așezată de Dani Olmo.

Cu trei etape înainte de finală, catalanii au 14 puncte avans față de madrileni și au obținut al doilea titlu consecutiv.

Barça își sărbătorește al doilea titlul sub conducerea lui Hansi Flick, al treilea în patru ani. Madridul disperă, cufundându-se și mai mult în spirala sa autodistructivă de haos, anarhie și depresie. Doar o singură dată înainte, pe 3 aprilie 1932, un titlu în La Liga fusese decis de un Clásico: Madrid a ieșit victorioasă după ce a remizat cu Barcelona.

Meciul de ieri s-a încheiat cu 2-0 pentru catalani, care, cu trei meciuri rămase de jucat, își măresc avantajul la 14 puncte față de rivalii lor (care, împreună cu Xabi Alonso, aveau un avans de cinci puncte după Clásico-ul din octombrie). Aceștia continuă să vâneze pragul de 100 de puncte, atins în 2012 de Realul lui Mourinho și în 2013 de Barça condusă de regretatul Vilanova. Barça a câștigat 18 din cele 18 meciuri jucate acasă.

Antrenorul Hansi Flick a avut inima frântă, doborât în dimineața meciului de moartea tatălui său. Este al 14-lea „scudetto” pentru Lewandowski, în vârstă de 37 de ani, care a câștigat campionatul în Polonia, Germania și Spania. Atacantul a fost pe bancă ieri și pleacă, cel mai probabil, în Italia.

Este a treia Ligă pentru Lamine Yamal, în vârstă de 18 ani, care s-a aflat în tribune și se tratează o ruptură musculară înainte de Cupa Mondială. Este primul titlu pentru Joan García, portarul smuls de la Espanyol și singura achiziție din perioada de transferuri din 2025 pentru o Barça încă afectată de criza financiară și îngreunată de fair-play-ul financiar din La Liga.

Este un triumf pentru Spania: ieri, nouă dintre titularii lui Flick erau eligibili pentru a fi selectați de Luis De la Fuente. Iar Lamine a lipsit. Este încă un triumf pentru academia de tineret: opt dintre primii unsprezece jucători cu cele mai multe minute jucate în această ligă au crescut la La Masía. Este sezonul în Liga al lui Joan Laporta, recent reales președinte pentru a patra oară, a doua de la revenirea sa în 2021.

Clasament

1. FC Barcelona 91 puncte

2. Real Madrid 77

3. Villarreal 69

4. Atletico Madrid 63

5. Betis Sevilla 54

6. Celta Vigo 50

7. Getafe 45

8. Real Sociedad 44

9. Athletic Bilbao 44