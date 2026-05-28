Șoc în tenis: liderul mondial Jannik Sinner a fost eliminat de la Roland Garros, după ce i s-a făcut rău de la căldură

Liderul mondial din tenis Jannik Sinner (24 de ani), marele favorit la câștigarea trofeului la Roland Garros după seria infinită de succese pe zgură, a fost eliminat astăzi surprinzător din turneu de argentinianul Juan Manuel Cerundolo (24 de ani, 56 ATP).

Italianul a condus cu 2-0 la seturi și 5-1 în setul 3. Mai avea un singur game pentru a merge în turul 3, dar căldura l-a răpus. S-a terminat 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 pentru sud-american, după 3 ore și jumătate de meci într-o atmosferă sufocantă.

Împotriva lui Cerundolo, italianul a avut controlul complet asupra meciului până când căldura record de la Paris (sunt temperaturi de peste 30 de grade Celsius) l-a pus în genunchi. Prăbușirea fizică a venit în timpul setului al treilea, când Sinner a spus: „Trebuie să vomit”, apoi a cerut o pauză la vestiar.

Și cehul Jakub Mensik s-a prăbușit ieri pe zgură, doborât de căldură, după ce l-a învins pe argentinianul Navone în cinci seturi. Norvegianul Ruud a avut probleme serioase cu căldura, în ciuda faptului că a reușit să câștige împotriva rusului Safiullin.

„Cred că am suferit o adevărată insolație. Am amețit și m-am simțit ca un zombi. Se întâmplase o singură dată la Washington acum câțiva ani, iar apoi am fost forțat să abandonez meciul. De data aceasta eram condus cu 2-1 la seturi, așa că mi-am spus că trebuie să-mi scad temperatura corpului și, din fericire, a funcționat”, s spus nordicul la final.