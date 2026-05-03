Fiul lui Ion Țiriac a dat de pământ cu laureata de la Madrid, după declarațiile despre Rusia: „Sportivă mediocră. Aruncă-ți racheta!”

Marta Kostyuk, jucătoare de tenis din Ucraina, în vârstă de 23 de ani, a reușit să obțină marele premiu la Madrid, după ce s-a impus în ultimul act în fața rusoaicei Mirra Andreeva (19 ani), scor final 6-3, 7-5.

La finalul partidei, Kostyuk s-a aflat în centrul atenției, după ce s-a „lăudat” în fața fanilor, în timp ce rivala sa plângea fără oprire. Ceea ce a atras cu adevărat atenția pe rețelele de socializare au fost declarațiile jucătoarei din Ucraina, care au dat startul unei controverse de zile mari.

Kostyuk s-a legat de ultimele evenimente din lumea politică, făcând referire, în principiu, la neutralitatea pe care ar trebui să o aibă anumiți jucători din circuit, în contextul conflictului militar dintre Rusia și Ucraina.

„Jucătorii ruși pretind că sunt neutri. Dacă reprezinți o țară agresoare, trebuie să alegi o tabără!”, a spus Marta Kostyuk, la conferința de presă.

„Ce declarație idioată, care denotă lipsa educației!”

Atitudinea ucrainencei l-a enervat extrem de tare pe fiul miliardarului Ion Țiriac, care nu a ezitat o secundă să o tragă la răspundere pe sportivă. În contextul declarației acesteia, Alexandru Ion Țiriac a transmis un mesaj dur pe rețelele de socializare.

„Ce declarație idioată, care denotă lipsa educației, din partea unei sportive mediocre, care amestecă sportul cu politica. Draga mea, dacă vrei să faci o schimbare, aruncă-ți racheta, părăsește-ți casa din Monaco, donează toți banii pentru cauză și du-te să lupți. Până atunci, arată respect față de toți jucătorii alături de care ai crescut!”, a scris Alexandru Țiriac, pe Instagram.

După succesul obținut la Madrid, unde a cucerit primul trofeu de nivel WTA 1000 din carieră, Marta Kostyuk va urca opt poziții în ierarhia mondială și va ajunge, de luni, pe cel mai bun loc ocupat vreodată, poziția a 15-a.