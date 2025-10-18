search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Finală ratată pentru Sorana Cîrstea, la Osaka. Românca a pierdut calificarea, în urma unui eșec usturător în fața favoritei nr. 4

Publicat:

Sorana Cîrstea a ratat calificarea în finala turneului WTA 250 de la Osaka, fiind învinsă în trei seturi de canadianca Leylah Fernandez (locul 27 WTA), scor 1-6, 6-2, 4-6, după aproape două ore de joc.

Sorana Cîrstea nu s-a putut califica în finală la Osaka Foto/Getty Images
Sorana Cîrstea nu s-a putut califica în finală la Osaka Foto/Getty Images

Românca a început bine meciul, reușind un break chiar pe serviciul favoritei numărul 4, însă apoi, calitatea jocului i-a scăzut și a pierdut șase game-uri la rând, cedând rapid primul set, în doar 32 de minute.

În setul secund, partida a devenit mai echilibrată. Sorana și-a regăsit ritmul, a servit mai bine și a reușit breakul la 3-2, moment din care a dominat clar până la finalul setului.

În setul decisiv, Sorana Cîrstea a început mai bine și a condus cu 3-1, părând stăpână pe joc. Leylah Fernandez a reacționat însă rapid, câștigând trei game-uri consecutive, două dintre ele pe serviciul româncei, și preluând controlul partidei.

Cîrstea a reușit să egaleze la 4-4, dar nu și-a putut confirma breakul, iar Fernandez, finalista de la US Open 2021, a profitat. Canadiana și-a făcut serviciul fără emoții, închizând setul și meciul cu 6-4, și devenind prima finalistă a turneului de la Osaka.

Jaqueline Cristian i-ar putea fi adversară lui Leylah Fernandez în finala de la Osaka

După ce a învins-o pe Sorana Cîrstea, Leylah Fernandez va juca în finala turneului de la Osaka cu învingătoarea dintre Jaqueline Cristian și cehoaica Tereza Valentova (locul 78 WTA).

Jaqueline, în vârstă de 27 de ani, a ajuns în semifinale fără să joace, după retragerea lui Naomi Osaka înaintea meciului din sferturi.

O calificare în finală ar reprezenta cea mai bună performanță a carierei pentru sportiva româncă, care ar intra pentru prima dată în top 40 mondial. În caz de victorie în semifinale, Jaqueline ar urca pe locul 37 WTA, iar un triumf la Osaka i-ar aduce poziția 34 în clasamentul mondial.

loading Se încarcă comentariile...
