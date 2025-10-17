search
Vineri, 17 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, la un pas de o finală 100% românească în Japonia. Ar putea fi rivale în ultimul act la Osaka

0
0
Publicat:

Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au înregistrat evoluții remarcabile la turneul WTA 250 de la Osaka, unde ambele au ajuns până în semifinale. Aflate pe jumătăți diferite ale tabloului, cele două sportive pot oferi o finală istorică, prima între două românce într-un turneu WTA disputat în afara țării.

Sorana Cîrstea (stânga) și Jaqueline Cristian Foto/Colaj WTA Instagram
Sorana Cîrstea (stânga) și Jaqueline Cristian Foto/Colaj WTA Instagram

Cele mai constante jucătoare române ale sezonului, Sorana și Jaqueline, și-au confirmat forma bună și în Japonia, unde au avut un parcurs solid, eliminând adversare redutabile și apropiindu-se de o posibilă finală 100% românească.

Jaqueline Cristian a ajuns în semifinale și cu puțin noroc, profitând de retragerea adversarei. Ea ar fi trebuit să o întâlnească în sferturi pe Naomi Osaka, principala favorită a turneului, însă japoneza s-a retras cu doar câteva ore înainte de meci, nerecuperată după accidentarea suferită în partida din optimi cu Suzan Lamens.

În cealaltă parte a tabloului, Sorana Cîrstea a obținut o victorie muncită în fața elvețiencei Viktorija Golubic, scor 6-2, 2-6, 6-2. După un set secund pierdut clar, experiența a ajutat-o pe româncă să-și păstreze calmul, iar în decisiv a dominat fără să mai piardă controlul jocului.

Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, aproape de o finală românească la Osaka

Până acum, niciodată două jucătoare din România nu s-au întâlnit într-o finală disputată în afara țării, la un turneu WTA 250 sau de nivel mai înalt. Șansele ca acest lucru să se întâmple sunt reale. Ambele sportive au parcursuri solide și adversare abordabile în semifinale. Sorana Cîrstea o va întâlni în penultimul act, astăzi, de la ora 6:00 dimineața, pe canadianca Leylah Fernandez, o confruntare în premieră între cele două jucătoare.

Sunt foarte bucuroasă să joc încă o semifinală, a fost o săptămână bună pentru mine. Îmi place foarte mult în Japonia și vreau să stau cât mai mult aici la Osaka. Mă aștept la un meci foarte dificil cu Leylah, dar și eu joc bine, de aceea sunt în semifinale. Va fi un meci dur, dar cred că va fi un meci plăcut de urmărit!”, a spus Sorana, după victoria cu Golubic.

Sezon briliant pentru Jaqueline Cristian

Jaqueline Cristian a ajuns pentru a treia oară în acest an într-o semifinală de turneu WTA. În 2024, a jucat finala la Rabat și s-a oprit în penultimul act la Iași, învinsă de Irina Begu. Este cel mai bun sezon al ei de până acum, fiind prima dată când reușește trei semifinale într-un singur an.

Dacă va trece de cehoaica Valentova și ajunge în finala de la Osaka, Jaqueline va intra pentru prima dată în top 40 mondial, urcând cel puțin pe locul 37, iar un triumf i-ar aduce poziția 34 WTA.

O eventuală finală cu Sorana Cîrstea ar fi doar a doua lor confruntare directă, după cea de la București din 2018, câștigată de Jaqueline în trei seturi.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
digi24.ro
image
Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”
stirileprotv.ro
image
Cei 10 ani de NEPĂSARE de la incendiul din Colectiv au explodat astăzi în Rahova. Două tragedii, aceleași greșeli, aceleași acuze, aceleași scuze
gandul.ro
image
Explozia din Rahova. Distrigaz: Sigiliul a fost rupt din cauza unei intervenții neautorizate
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă cu Michael Schumacher. Anunțul momentului despre starea sa de sănătate
fanatik.ro
image
Clădirile unde rectorul Daniel David și primarul Emil Boc s-au înțeles să trimită studenții la Mate-Info din Cluj nu au autorizație ISU ca unități de învățământ: „Ne-au spus că suntem generație de sacrificiu!”
libertatea.ro
image
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: „Pentru ca nu li s-au dat bani, au rupt sigiliul și au plecat. Mirosea a gaz până la etajul 7”
digi24.ro
image
Tatăl lui Costel Gâlcă locuiește imediat lângă blocul care a explodat în Rahova! Antrenorul a copilărit în acel imobil
gsp.ro
image
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
Şeful ISU, despre situaţia operaţiunii din Rahova: "Am scos şi ultima victimă din ruinele acestei clădiri"
observatornews.ro
image
Ultimele mesaje postate de Flavia Groșan. Ce chinuri a trăit înainte să intre în comă doctorița controversată din pandemia Covid
cancan.ro
image
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
prosport.ro
image
Ce acoperă o asigurare facultativă a locuinței și cât costă. De ce este important să o ai chiar
playtech.ro
image
”Sensibilul” baron Ionel Arsene vrea să scape de pedeapsa din România după modelul Alina Bica. Fostul șef CJ Neamț a fugit în Italia de frica pușcăriei
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Jurgen Klopp a semnat!
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în fața blocului distrus din Rahova! Momentul în care mama femeii însărcinate, moarte în explozie, a fost îmbrățișată de un psiholog ISU
kanald.ro
image
Compania cu cel mai mare preţ al energiei electrice. Cine are cel mai mic tarif
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat vineri seara. Se taie salariile, indemnizaţiile, sporurile, IMEDIAT ce apare legea în Monitor
romaniatv.net
image
Obligatoriu pentru toți românii care au gaze. Se dau amenzi de până la 25.000 de lei
mediaflux.ro
image
Tatăl lui Costel Gâlcă locuiește imediat lângă blocul care a explodat în Rahova! Antrenorul a copilărit în acel imobil
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 octombrie. Berbecii au o săptămână complicată, schimbări importante în carieră pentru Gemeni, șanse de creștere financiară pentru Raci
click.ro
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
Tom Cruise, Ana de Armas foto Profimedia jpg
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice în centrul Capitalei (© Facebook / Muzeul Curtea Veche)
Descoperiri arheologice în centrul Bucureștiului / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?

OK! Magazine

image
Ea este adevărată rebelă de la Palatul Buckingham. Puțini știu cum arată, deși e verișoara lui William și-a lui Harry

Click! Pentru femei

image
Ele sunt cele mai sexy mămici! Gigi Hadid, Adriana Lima și Emily Ratajkowski au făcut furori în lenjerie intimă!

Click! Sănătate

image
4 vaccinuri care pot reduce riscul de demență, potrivit cercetătorilor