Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, la un pas de o finală 100% românească în Japonia. Ar putea fi rivale în ultimul act la Osaka

Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au înregistrat evoluții remarcabile la turneul WTA 250 de la Osaka, unde ambele au ajuns până în semifinale. Aflate pe jumătăți diferite ale tabloului, cele două sportive pot oferi o finală istorică, prima între două românce într-un turneu WTA disputat în afara țării.

Cele mai constante jucătoare române ale sezonului, Sorana și Jaqueline, și-au confirmat forma bună și în Japonia, unde au avut un parcurs solid, eliminând adversare redutabile și apropiindu-se de o posibilă finală 100% românească.

Jaqueline Cristian a ajuns în semifinale și cu puțin noroc, profitând de retragerea adversarei. Ea ar fi trebuit să o întâlnească în sferturi pe Naomi Osaka, principala favorită a turneului, însă japoneza s-a retras cu doar câteva ore înainte de meci, nerecuperată după accidentarea suferită în partida din optimi cu Suzan Lamens.

În cealaltă parte a tabloului, Sorana Cîrstea a obținut o victorie muncită în fața elvețiencei Viktorija Golubic, scor 6-2, 2-6, 6-2. După un set secund pierdut clar, experiența a ajutat-o pe româncă să-și păstreze calmul, iar în decisiv a dominat fără să mai piardă controlul jocului.

Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, aproape de o finală românească la Osaka

Până acum, niciodată două jucătoare din România nu s-au întâlnit într-o finală disputată în afara țării, la un turneu WTA 250 sau de nivel mai înalt. Șansele ca acest lucru să se întâmple sunt reale. Ambele sportive au parcursuri solide și adversare abordabile în semifinale. Sorana Cîrstea o va întâlni în penultimul act, astăzi, de la ora 6:00 dimineața, pe canadianca Leylah Fernandez, o confruntare în premieră între cele două jucătoare.

„Sunt foarte bucuroasă să joc încă o semifinală, a fost o săptămână bună pentru mine. Îmi place foarte mult în Japonia și vreau să stau cât mai mult aici la Osaka. Mă aștept la un meci foarte dificil cu Leylah, dar și eu joc bine, de aceea sunt în semifinale. Va fi un meci dur, dar cred că va fi un meci plăcut de urmărit!”, a spus Sorana, după victoria cu Golubic.

Sezon briliant pentru Jaqueline Cristian

Jaqueline Cristian a ajuns pentru a treia oară în acest an într-o semifinală de turneu WTA. În 2024, a jucat finala la Rabat și s-a oprit în penultimul act la Iași, învinsă de Irina Begu. Este cel mai bun sezon al ei de până acum, fiind prima dată când reușește trei semifinale într-un singur an.

Dacă va trece de cehoaica Valentova și ajunge în finala de la Osaka, Jaqueline va intra pentru prima dată în top 40 mondial, urcând cel puțin pe locul 37, iar un triumf i-ar aduce poziția 34 WTA.

O eventuală finală cu Sorana Cîrstea ar fi doar a doua lor confruntare directă, după cea de la București din 2018, câștigată de Jaqueline în trei seturi.