search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Jaqueline Cristian este sferturile de finală la Osaka. A întors meciul după un set pierdut la zero

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Prima rachetă de tenis a României, Jaqueline Cristian (27 de ani, 47 WTA), are un parcurs excelent la turneul WTA 250 de la Osaka (Japonia).

jaqueline cristian fb FRT jpg

„Jaq” a luptat în zorii acestei zile cu favorita 8 a turneului, Jessica Bouzas Maneiro (Spania, 23 de ani, 40 WTA), pentru un loc în sferturile de finală. Românca s-a impus cu 0-6, 6-4, 6-2.

Sportiva din București are asigurat astfel un premiu de 6.815 dolari și 54 de puncte WTA, iar mai departe va da peste învingătarea duelului Osaka - Lamens, joc aflat în desfășurare.

În turul secund evoluează și Sorana Cîrstea (35 de ani, 51 WTA), care se va duela astăzi, de la ora 09:25, cu britanica Katie Boulter (29 de ani, 59 WTA). Va fi un duel în premieră.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
digi24.ro
image
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
stirileprotv.ro
image
„DULCELE” pe care nu-l mănâncă niciodată dr. Gheorghe Cerin la micul-dejun. „Asta este marketing”
gandul.ro
image
OMS: Bacteriile devin tot mai puternice, iar antibioticele tot mai slabe. Una din șase infecții bacteriene este rezistentă la tratament
mediafax.ro
image
Topul companiilor de stat cu cele mai mari salarii pentru șefii numiți politic. Care e ministerul cu cele mai mari indemnizații
fanatik.ro
image
Filmul accidentului de pe Șoseaua Berceni din București, unde o tânără mamă a murit lovită de un BMW pe trecerea de pietoni
libertatea.ro
image
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
S-a terminat: divorțul anului în România! E hotărâtă și nu mai dă înapoi
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
observatornews.ro
image
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele momente
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Planul de pensie activă. Pensionarii care aleg să-și continue muncă vor câștiga până la 2.000 de euro pe lună, în Germania
playtech.ro
image
Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”. Replica dată pe loc
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Carmen Harra, dezvăluiri tulburătoare despre George Restivan. Bărbatul, în mare suferință după ce Bahmu i-a dat papucii: A plâns pe umărul meu
romaniatv.net
image
Alertă meteo! ANM anunță unde vor fi 0 grade Celsius
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
click.ro
image
Familia Denisei Răducu, în doliu! Ionuț, fratele manelistei, s-a stins din viață
click.ro
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
Kate Middleton Profimedia jpg
Nici măcar în vizitele oficiale nu se poate abține să-și atingă abdomenul. Noi ipoteze despre lupta pe viață și pe moarte a lui Kate
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni

OK! Magazine

image
O singură vizită și mai multe ținute! Kate Middleton a surprins cu vestimentația și abilitățile sale la o călătorie din Irlanda de Nord

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”