Jaqueline Cristian este sferturile de finală la Osaka. A întors meciul după un set pierdut la zero

Prima rachetă de tenis a României, Jaqueline Cristian (27 de ani, 47 WTA), are un parcurs excelent la turneul WTA 250 de la Osaka (Japonia).

„Jaq” a luptat în zorii acestei zile cu favorita 8 a turneului, Jessica Bouzas Maneiro (Spania, 23 de ani, 40 WTA), pentru un loc în sferturile de finală. Românca s-a impus cu 0-6, 6-4, 6-2.

Sportiva din București are asigurat astfel un premiu de 6.815 dolari și 54 de puncte WTA, iar mai departe va da peste învingătarea duelului Osaka - Lamens, joc aflat în desfășurare.

În turul secund evoluează și Sorana Cîrstea (35 de ani, 51 WTA), care se va duela astăzi, de la ora 09:25, cu britanica Katie Boulter (29 de ani, 59 WTA). Va fi un duel în premieră.