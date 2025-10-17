Sorana Cîrstea merge în semifinale la Osaka. Victorie muncită pentru sportiva din România

Jucătoarea din România a obținut o victorie importantă în această dimineață, învingând-o pe elvețianca Viktorija Golubic cu scorul de 6-2, 2-6, 6-3, după un meci intens care a durat o oră și 44 de minute.

Cu acest succes, Sorana ajunge în penultimul act al turneului WTA 250 de la Osaka, unde se va alătura compatrioatei Jaqueline Cristian. Jaqueline a avut parte de noroc, calificându-se în semifinale fără să mai joace, după ce Naomi Osaka, principala favorită a turneului, s-a retras din cauza unei accidentări la picior.

Sorana a început excelent partida cu Golubic

Cîrstea a servit prima și a câștigat rapid game-ul de deschidere, apoi a reușit un break devreme, profitând de prima oportunitate avută. Românca s-a distanțat la 3-0 și și-a consolidat avantajul, impunându-se în primul set cu 6-2.

În game-ul al patrulea, Sorana Cîrstea a avut din nou ocazia să facă break, dar de data aceasta Viktorija Golubic a salvat situația și a reușit să-și câștige primul game al meciului. Românca a păstrat controlul până la 5-2, iar apoi a mai făcut un break care i-a adus primul set, încheiat cu 6-2, după doar 36 de minute de joc.

Setul al doilea a fost, însă, complet diferit. Cîrstea a început slab la serviciu și s-a văzut rapid condusă cu 0-4. Deși a încercat să revină spre final, nu a mai reușit să întoarcă soarta setului, pierzându-l cu 2-6, același scor cu care îl câștigase pe primul.

În decisiv, echilibrul s-a menținut până la 3-2 pentru Sorana, moment în care românca a obținut prima minge de break și s-a desprins la 4-2. De acolo, n-a mai cedat niciun game și a închis meciul cu 6-2, 2-6, 6-2, după o oră și 44 de minute.

Pentru un loc în marea finală, Sorana Cîrstea o va întâlni pe Leylah Fernandez, una dintre cele mai talentate jucătoare ale noii generații.