Sorana Cîrstea, momente magice. Românca e în finală la Cleveland și se bate pentru al treilea trofeu din întreaga carieră

Sorana Cîrstea a obținut calificarea în finala turneului de la Cleveland (SUA), după ce s-a impus în fața rusoaicei Anastasia Zakharova (23 de ani, 100 WTA), cu scorul de 6-1, 7-5, într-o partidă ce a durat nu mai puțin de o oră și 18 minute.

Românca a debutat cu brio în calificări, iar după șase victorii consecutive a reușit să se propulseze în ultimul act al competiției. În semifinale, sportiva în vârstă de 35 de ani și-a însușit primele 5 game-uri din confruntarea directă cu Zakharova. Cîrstea și-a adjudecat primul set, cu 6-1, la mai puțin de jumătate de oră de la startul partidei.

Deși a început setul al doilea în dificultate, fiind condusă cu 4-2, Cîrstea a reușit să schimbe ritmul și să controleze finalul partidei, cedând doar un game până la capăt. Grație succesului cu 6-1, 7-5, românca își asigură prezența în a șaptea finală WTA din carieră, din care a câștigat doar două

Cea mai bune performanță a anului

Accederea în finala turneului din USA marchează cea mai bună performanță din acest sezon pentru româncă, fiind și prima prezență a Soranei într-o finală din ultimii patru ani.

În ultimul act, Sorana Cîrstea va da piept cu Ann Ali (25 de ani, 69 WTA), care a trecut în semifinale de chinezoaica Wang Xin, favorita numărul 2 (23 de ani, 37 WTA), scor 6-3, 5-7, 6-4. Înfruntarea dintre cele două va avea loc sâmbătă, de la ora 21.30. Odată cu actualizarea clasamentului de luni, Sorana Cîrstea va reintra în Top 100 WTA, iar dacă va câștiga turneul va urca până pe locul 77 mondial.

Câți bani a câștigat Sorana, după calificarea în finala de la Cleveland

Cîrstea a reușit 5 ași, dar a înregistrat și tot atâtea duble greșeli, în timp ce Zaharova a greșit de șase ori la serviciu. Pentru parcursul său, Sorana Cîrstea va primi un premiu de 21.484 de dolari și 181 de puncte WTA, potrivit Agerpres.

Formă perfectă pentru US Open

Sorana Cîrstea revine pe scena de la US Open cu ajutorul clasamentului protejat și va debuta împotriva argentiniencei Solana Sierra, locul 75 WTA. Cele două nu s-au mai întâlnit până acum, iar dacă românca va trece de acest prim obstacol, o așteaptă în turul al doilea un duel de gală, cu Venus Williams sau Karolina Muchova.

Pentru Cîrstea, acesta este al 16-lea turneu pe tabloul principal de la Flushing Meadows. Românca nu a mai jucat la US Open din 2023, ediție memorabilă pentru ea, când a ajuns până în sferturile de finală.