search
Sâmbătă, 23 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

De la agonie la extaz. Fix acum un an, Sorana Cîrstea era în cârje, azi joacă în finala de la Cleveland

0
0
Publicat:

Sorana Cîrstea a obținut calificarea în finala turneului de la Cleveland (SUA), după ce s-a impus în fața rusoaicei Anastasia Zakharova (23 de ani, 100 WTA), cu scorul de 6-1, 7-5, într-o partidă ce a durat nu mai puțin de o oră și 18  minute.

Sorana Cîrstea s-a calificat în finala turneului 250 WTA de la Cleveland
Sorana Cîrstea s-a calificat în finala turneului 250 WTA de la Cleveland

Românca a debutat cu brio în calificări, iar după șase victorii consecutive a reușit să se propulseze în ultimul act al competiției. Sportiva în vârstă de 35 de ani a trăit un moment de neuitat în cariera sa. Cu o revenire fabuloasă în circuit după o accidentare care i-a dat bătăi de cap, Sorana s-a surpins pe ea însăși cu performanțele înregistratete după aproape jumătate de an de repaus.

„Nu mă așteptam să joc așa bine!”

La finalul partidei disputate în semifinala turneului din USA, Sorana le-a transmis un mesaj emoționant suporterilor care au crezut în ea, la revenirea în circuit.

„Le mulțumesc suporterilor pentru sprijin. Contează foarte mult asta. Am văzut și alți spectatori care mi-au oferit sprijinul. Să fii departe de România și să ai parte de asemenea entuziasm, solidaritate, nu ai cum să nu fii impresionată. Fără sprijinul lor nu eram atât de proaspătă mental.

Am început foarte puternic partida. Totul părea că merge bine, dar adversara și-a ridicat nivelul în setul 2, a jucat foarte bine, a servit mai bine, a fost mai agresivă.

Am venit după un turneu bun la Cincinnati, dar nu mă așteptam să joc așa bine. Dar m-am simțit excelent. Uneori joci bine, dar rezultatele nu vin, în alte circumstanțe lucrurile sunt invers!”, a spus jucătoarea noastră după ultimul act.

Acum fix un an, Sorana Cîrstea era în cârje, azi joacă în finala de la Cleveland

Calificarea în finala de la Cleveland i-a oferit un avantaj psihologic de proporții româncei. În anul 2024, Sorana a crezut că nu vai mai avea nicio șansă să joace la cel mai înalt nivel, după accidentarea la călcâi, pe vremea cât încă se afla în Top 50 WTA.

Sportiva a fost supusă unei intervenții chirurgicale în luna august, chiar înainte de debutul la US Open. Ce a fost greu a trecut, iar Sorana este recunoscătoare pentru parcursul incredibil. De curând, românca a redistribuit pe rețelele de socializare o poză de pe vremea când încă se deplasa cu ajutorul cârjelor, cu scopul de a le demonstra fanilor că, atunci când crezi și ești consecvent, miracolele se întâmplă iar răsplata vine de la sine.

Sorana Cîrstea s-a operat în august 2024, în urma unei accidentări la călcâi
Sorana Cîrstea s-a operat în august 2024, în urma unei accidentări la călcâi

În finala de la Cleveland, Sorana Cîrstea o va întâlni pe Ann Li, care a trecut cu 6-3, 5-7, 6-4 de Wang Xin, a doua favorită a turneului.

Înfruntarea dintre cele două va avea loc sâmbătă, de la ora 21.30. Odată cu actualizarea clasamentului de luni, Sorana Cîrstea va reintra în Top 100 WTA, iar dacă va câștiga turneul va urca până pe locul 77 mondial. 

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
digi24.ro
image
Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO
stirileprotv.ro
image
A crezut că este o glumă! Cât a putut să plătească o turistă pentru o cursă de 1,5 km cu taxiul, în Zagreb
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
A ieșit pe ușă și nu s-a mai întors niciodată. Drama trăită de familia unui băiat de 14 ani
fanatik.ro
image
Misterul crimelor în serie din satul Sălcuța: 5 oameni ucişi şi niciun vinovat. Principalul suspect, numit „urmaşul lui Rîmaru”, a fost condamnat pe viață şi apoi achitat definitiv
libertatea.ro
image
FOTO Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o antenă uriașă, lângă Polonia, pentru a spiona NATO
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
A apărut într-o rochie complet transparentă la ziua de naștere a unui copil de doi ani și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate”
digisport.ro
image
Țările europene din care oamenii vor să plece: Milioane de europeni își părăsesc casa pentru a fi chiriași printre străini
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
observatornews.ro
image
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Lovitură grea pentru românii din diaspora! Pentru ce vrea ministra Oana Țoiu să îi taxeze
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cu o ofertă de la Rapid pe masă, Ianis Hagi a ales și semnează: ”E pe drum”. A fost convins cu o clauză cum rar se vede
digisport.ro
image
Răfuiala amânată a României - Ce perspective are ”bolnavul Europei”
stiripesurse.ro
image
Mesajele disperate ale tinerei din Timișoara, înainte ca șoferul de ride-sharing să provoace accidentul sângeros: „I-a fost frică, s-a speriat”
kanald.ro
image
Prima țară care permite elevilor folosirea inteligenței artificiale la examenul de bacalaureat...
playtech.ro
image
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
wowbiz.ro
image
Anunţul care dă fiori funcţionarilor. Se aplică de săptămâna viitoare
romaniatv.net
image
ANAF impune măsuri pentru românii care organizează nunți, botezuri și aniversări!
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, bătută de Gabi Bădălău. Martorii au chemat de urgență Poliția / FOTO
actualitate.net
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”
click.ro
image
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
click.ro
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat. VIDEO
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
Cercetare arheologică la fortificația Valul lui Traian de Jos (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)
Vestigii din perioada apogeului Imperiului Roman, descoperite în Republica Moldova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”

OK! Magazine

image
Mame și fiice: aceste vedete au niște fete care le seamănă leit. Cine-i mai frumoasă?

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
O toamnă excelentă se anunţă pentru aceste trei zodii!