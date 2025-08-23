De la agonie la extaz. Fix acum un an, Sorana Cîrstea era în cârje, azi joacă în finala de la Cleveland

Sorana Cîrstea a obținut calificarea în finala turneului de la Cleveland (SUA), după ce s-a impus în fața rusoaicei Anastasia Zakharova (23 de ani, 100 WTA), cu scorul de 6-1, 7-5, într-o partidă ce a durat nu mai puțin de o oră și 18 minute.

Românca a debutat cu brio în calificări, iar după șase victorii consecutive a reușit să se propulseze în ultimul act al competiției. Sportiva în vârstă de 35 de ani a trăit un moment de neuitat în cariera sa. Cu o revenire fabuloasă în circuit după o accidentare care i-a dat bătăi de cap, Sorana s-a surpins pe ea însăși cu performanțele înregistratete după aproape jumătate de an de repaus.

„Nu mă așteptam să joc așa bine!”

La finalul partidei disputate în semifinala turneului din USA, Sorana le-a transmis un mesaj emoționant suporterilor care au crezut în ea, la revenirea în circuit.

„Le mulțumesc suporterilor pentru sprijin. Contează foarte mult asta. Am văzut și alți spectatori care mi-au oferit sprijinul. Să fii departe de România și să ai parte de asemenea entuziasm, solidaritate, nu ai cum să nu fii impresionată. Fără sprijinul lor nu eram atât de proaspătă mental.

Am început foarte puternic partida. Totul părea că merge bine, dar adversara și-a ridicat nivelul în setul 2, a jucat foarte bine, a servit mai bine, a fost mai agresivă.

Am venit după un turneu bun la Cincinnati, dar nu mă așteptam să joc așa bine. Dar m-am simțit excelent. Uneori joci bine, dar rezultatele nu vin, în alte circumstanțe lucrurile sunt invers!”, a spus jucătoarea noastră după ultimul act.

Acum fix un an, Sorana Cîrstea era în cârje, azi joacă în finala de la Cleveland

Calificarea în finala de la Cleveland i-a oferit un avantaj psihologic de proporții româncei. În anul 2024, Sorana a crezut că nu vai mai avea nicio șansă să joace la cel mai înalt nivel, după accidentarea la călcâi, pe vremea cât încă se afla în Top 50 WTA.

Sportiva a fost supusă unei intervenții chirurgicale în luna august, chiar înainte de debutul la US Open. Ce a fost greu a trecut, iar Sorana este recunoscătoare pentru parcursul incredibil. De curând, românca a redistribuit pe rețelele de socializare o poză de pe vremea când încă se deplasa cu ajutorul cârjelor, cu scopul de a le demonstra fanilor că, atunci când crezi și ești consecvent, miracolele se întâmplă iar răsplata vine de la sine.

În finala de la Cleveland, Sorana Cîrstea o va întâlni pe Ann Li, care a trecut cu 6-3, 5-7, 6-4 de Wang Xin, a doua favorită a turneului.

Înfruntarea dintre cele două va avea loc sâmbătă, de la ora 21.30. Odată cu actualizarea clasamentului de luni, Sorana Cîrstea va reintra în Top 100 WTA, iar dacă va câștiga turneul va urca până pe locul 77 mondial.