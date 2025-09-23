FCSB nu se mai vede pe platforma online Voyo. Meciurile campioanei din grupa de Liga Europa se mută pe TV

Meciurile susținute în Liga Europa de FCSB, campioana României la fotbal, nu vor mai fi difuzate pe platforma online Voyo, așa cum s-a întâmplat cu jocurile din deplasare disputate de echipă în faza preliminariilor.

FCSB debutează la mijlocul acestei săptămâni în grupa unică din Europa League, în deplasare, pe terenul celor de la Go Ahead Eagles.

Partida de joi seara va începe de la ora 19:45 și va putea fi urmărită la TV, la fel cum s-a întâmplat și în precedentul sezon european. Prima Sport 1 și Digi Sport 1 sunt stațiile care au dreptul de transmise în Liga Europa.

Digi Sport și Prima Sport dețin dreptul de transmitere pentru perioada 2024-2027 al celor mai importante meciuri din Liga Campionilor, Europa League și Conference League, așa că toate cele opt dueluri ale celor de la FCSB din grupa unică a Europa League vor fi transmise pe canale ale acestor două stații TV.

La fel se va întâmpla și cu jocurile Universității Craiova, echipă calificată în premieră în acest sezon în grupa unică din Conference League. Oltenii debutează în competiție pe 2 octombrie, de la ora 22:00, în deplasare, cu Rakow.