Duminică, 21 Septembrie 2025
Adevărul
Cum va arăta FCSB în duelul cu Go Ahead Eagles. Gigi Becali riscă totul cu rezervele

Publicat:

Patronul campioanei României, Gigi Becali (67 de ani), a nominalizat titularii cu care FCSB va intra în lupta directă cu Go Ahead Eagles, partidă ce va conta în prima etapă din faza grupei unice din Europa League.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB Foto/Sportpictures
FCSB vs. Go Ahead Eagles se va disputa joi seară, de la ora 19.45, în Olanda.

Așadar, Gigi Becali a decis să păstreze în echipa de start doar patru jucători care au evoluat în precedenta partidă, unde roș-albaștrii au fost umiliți de către FC Botoșani, scor final 1-3, în runda a zecea din Superliga.

Florin Tănase, Dennis Politic, Daniel Bîrligea, Mamadou Thiam, Mihai Toma, Mihai Lixandru și Alexandru Pantea au fost titularizați în partida directă cu FC Botoșani, dar nu vor debuta, joi seară, în grupa din Europa League.

Gigi Becali a făcut schimbări majore la nivel de prim 11.

Pe de cealaltă parte, printre cei care vor fi introduși în teren, în duelul cu Go Ahead Eagles, se află Denis Alibec, David Kiki, David Miculescu, Juri Cisotti, Darius Olaru, Daniel Graovac și Malcom Edjouma.

„Echipa a doua. Baba, Edjouma, Alibec, David Miculescu, cu Cisotti, stânga-dreapta, și cu Olaru. Nu e chiar a doua, dar… (n.r .- Și în apărare?) Și în apărare Graovac, Popescu, Ngezana și cu Kiki. Și gata! Păi de ce l-am luat pe Alibec? Să joace fotbal! Ia să joace, mă!

„Niște chestii de te doare capul!”

Baba și Edjouma? De ce i-am luat? Ia jucați, mă! Pe Kiki de ce l-am luat? Să joace! Ia joacă, mă! (n.r. – Crețu?) Crețu e accidentat.

Popescu ia mingea și o dă la adversar ca să dea gol, iese tovarășul lui de credință, face fault, Politic. Faultează aiurea, nu avea rost. Centrează de acolo, nu trebuia, trebuia să sară, ți-e frică să sari, dar dacă stă în picioare, venea mingea în el, dar el se ferește de minge, parcă venea focul în el.  

S-a dus mingea printre picioarele lui Baba și a dat gol. Al doilea gol, aiurea acolo, era 5-2-5, singur în careu. Al treilea nu mai spun, de antrenament. Niște chestii de te doare capul!, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

