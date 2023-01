FCSB, la extreme. După ce în vară a luat jucători cu nemiluita, acum nu face niciun transfer

La FCSB se vrea performanță, dar echipa e condusă după ureche. Dacă înaintea startului de sezon patronul Gigi Becali realiza o campanie în stil propriu, cu 10 jucători cumpărați după ce făceau un dribling mai acătări, acum vicecampioana a trecut la extrema cealaltă - în această iarnă nu va fi adus niciun jucător, lucru nemaiîntâlnit în ultimii 14 ani.

În vară, Becali epata aruncând bani pe jucători care ”vor face ca FCSB să defileze în campionat”. Totul culmina cu un transfer neverosimil, de 1,7 milioane de euro - David Miculescu, de la UTA. A fost un fiasco total, jucătorii plecând de la echipa roș-albastră la fel cum au venit. Ultimii 6 se pregătesc acum să-și facă bagajele, fiind anunțați de Mihai Stoica (57 de ani), managerul general al vicecampioanei FCSB, că nu mai fac parte din planurile grupării vicecampionei. Ei nu vor fi luați în cantonamentul din Turcia, vor fi trimiși la echipa a doua a clubului și puși să își găsească noi angajamente.

„Sunt câţiva jucători care nu vor face deplasarea în Turcia. Sunt Ducan, Boboc, Bouhenna, Dulca, Dumiter (n.r. - a semnat deja cu FC Voluntari), Rusu. Nu ştim dacă şi-au găsit alte echipe, nu vom conta pe ei. Am preferat să luăm câţiva jucători foarte tineri. Ei se pot antrena cu noi. Nu vom conta pe ei în perioada care urmează. Dacă nu-şi rezolvă problemele cu alte echipe, vor juca la echipa a doua. Am preferat să aducem tineri în lot. Condiţii de antrenament sunt”, a declarat Mihai Stoica, la Orange Sport.

Doi jucători au plecat deja

FCSB s-a mai despărțit în această iarnă de alți doi jucători, Ianis Stoica și Alexandru Musi, împrumutați la U Cluj, respectiv la Poli Iași.

Iar dacă în vară nu se mai oprea din a face trasferuri, acum Gigi Becali a trecut în extrema cealaltă. Patronul vicecampioanei a anunțat că, în această perioadă de mercato, la FCSB nu va veni niciun jucător nou. Situația s-a mai repetat în urmă cu 14 ani, în sezonul 2008-2009, iar atunci echipa a terminat pe locul 6, scrie gsp.ro!

”Nimica! Păi, de ce să facem, suntem nebuni? Nu, tată, am făcut transferuri când am luat banii din Conference League, pac Compagno. Dintre ăia, Slavă Domnului!, David Miculescu va fi jucător de mulți bani. Am dat două lovituri, dar am luat și țepe. Nu contează, la revedere! Totul este pe bani. Pe mine mă interesează ce a rămas în buzunarul meu”, a spus Gigi Becali, în limbaju-i colorat, la Pro X.

FCSB ne-a obișnuit cu o campanie haotică, o strategie haotică, care n-a avut un început și n-a avut un sfârșit. O strategie de achiziții în care e greu să-i mulțumești pe toți. Sunt trei, patru jucători pe aceeași poziție - fostul internațional Ciprian Marica

Mâine are loc reunirea lotului

Reunirea lotului a fost programată pentru mâine. După vizita medicală, roș-albaștrii vor avea trei zile de antrenamente la baza din Berceni, apoi pe 8 ianuarie vor pleca în cantonament spre Antalya. Un singur test este deja stabilit pentru echipa antrenată în acte de Leo Strizu și pe teren de Mihai Pintilii, cu polonezii de la Pogon Szczecin. Primul meci al FCSB la reluarea Superligii are loc pe 22 ianuarie, la Sibiu, contra lui Hermannstadt.